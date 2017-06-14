Gürsel Tekin CHP'nin planını açıkladı: 81 ilde eylem yapılacak

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin yol haritası ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahkemenin tutuklama kararını eleştiren Gürsel Tekin " Millet iradesinle seçilmiş milletvekilleri ancak millet iradesiyle gidebilr. Ortalama okuryazar olan herhangi bir insan okuduğunda tutuklama çıkmayacağını bilir. Bu bir siyasi karardır. Biz bu siyasi karara itiraz ediyoruz" dedi.

"Sayın Genel Başkanımızın bu güne kadar olağanüstü bir hoşgörüsü vardı" diyen Tekin "Bu çok olayda bizim 'Hadi yapalım, hadi yapalım' dediğimiz şeyleri Kışıılıçdaroğlu'nun soğukkanlılıkla durdurduğunu ifade etti. Berberoğlu'nun tutuklanmasının bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Tekin "Deyim yerindeyse Gandi sahaya indi" ifadelerini kullandı.

İlk olarak yarın saat 11:00'de Güvenpark'ta bir yürüyüş başlatılacağını ifade eden Tekin, yürüyüşün İstanbul Maltepe Cezaevi'ne dek süreceğini bildirdi.

81 ilde protestolar yapılacağını belirten Tekin, CHP İstanbul İl Örgütü'nün de tüm iftar programlarını iptal ederek Maltepe Cezaevi önünde nöbet başlatılacağını bildirdi.

Tekin, Ankara'daki yürüyüş sırasında İstanbul Maçka Parkı'nda da demokrasi nöbeti tutulacağını söyledi.