Gürsel Tekin: Anadolu Ajansı abonelerine neden ayrımcılık yapıyor?

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Anadolu Ajansı’nın yıllık 20 milyon lira zarara uğratıldığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı. Tekin, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a AA ve TRT’nin abonelerine ücretli veya ücretsiz hizmet verilmesindeki ayrımcılığın sebebini sordu.

İstanbul Milletvekili Tekin, Anadolu Ajansı ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun yerel ve ulusal alanda yayın yapan bazı Televizyon, Radyo, Gazete, Dergi ve İnternet Haber Sitelerine, ücretsiz, bazı medya kuruluşlarına ise ücretli olarak hizmet verdikleri yönünde kendisine ve partisine şikâyetler geldiğini ifade etti. Tekin, TBMM Başkanlığına, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yazılı yanıtlaması istemiyle yönelttiği 9 soru şöyle:

-Şahsınıza bağlı kurumların ürettiği haber, fotoğraf ve analizlerinin, ücretli veya ücretsiz olarak verilmesindeki ayrımcılığın sebebi nedir?

- Anadolu Ajansı aboneleri arasında inanılmaz bir fiyat dengesizliğinin olduğu, kaçak haber kullanımı, fiyat politikasının yanlışlığı ve ucuz abonelikler nedeniyle Ajansın yıllık olarak 20 Milyon TL zarara uğradığı doğru mudur?

-Telif hakları yasasına aykırı olan bu durumla ilgili olarak alınan önlemler ve yaptırımlar nelerdir?

-Anadolu Ajansı tarafından günlük olarak abonelere servis edilen haber, fotoğraf, video ve görüntü sayısı nedir? Bu verilere göre, ajans haberlerinin yazılı, görsel ve internet medyasında ki kullanım oranları nedir?

-Ajans, haberlerinin takip edildiği internet sitesinin şifrelerinin kuruma ve iktidara yakın yayın yapan kuruluşlara ücretsiz olarak verildiği doğru mudur?

-Bazı kuruluşların, yıllar önce yaptıkları düşük miktardaki sözleşmelerin hiç değişmeden ve düşük rakamlarla devam ederken, yeni abone olacak kuruluşlara çok yüksek fiyatlardan sözleşme imzalatıldığı doğru mudur?

-Haksız rekabet nedeniyle abonelik bedelini ödeyemeyen ve mağdur olan ulusal ve yerel bazda yayın yapan televizyon, radyo, gazete, dergi ve internet haber sitelerinin mağduriyetlerini gidermeye yönelik çalışmalarınız nelerdir?

-Son 1 yıl içinde Ajanstan aboneliklerini iptal ettiren ve yenilemeyen kuruluş sayısı, televizyon, gazete, radyo, dergi ve internet medyası olarak ayrı ayrı oranları nelerdir?

-TRT, yayınladığı haber ve görüntüleri için hangi kurum ve kuruluşlara abonedir? TRT, son 5 yıldan bu yana satın aldığı bu hizmetlerden dolayı hangi kuruluşlara ne kadar ücret vermektedir? TRT’nin elindeki olanaklarıyla elde edebileceği görüntü ve haberleri neden bazı özel haber ajanslarından karşılamaktadır?”