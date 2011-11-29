Gürsel Tekin: 90’lı yıllarda işlenen cinayetlerin failleri belli





Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - Siyasette ‘Dersim’ isyanı tartışması sürerken CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, AKP’ye, yakın tarihle hesaplaşma çağrısı yaptı. Türkiye’nin en karanlık dönemlerinden 680 bin kişinin mağdur olduğu 12 Eylül ile failli meçhul cinayetlerin kabus gibi çöktüğü 1990’lı yıllara dikkat çeken Gürsel Tekin, “Nasıl ki; Arınç’la ilgili Genelkurmay’ın kozmik odasını açtılar. Bu cinayetlerle ilgili Emniyet’in kozmik odasını açalım.”

‘Bir patates ve bir de soğancı’



Tekin, Arınç’la ilgili gündemin Türkiye’nin bir aylık dilimini meşgul ettiğini hatırlattı ve “Hakikaten ne oldu? Bu ülkenin bir başbakan yardımcısına suikast yapılıyorsa; bu ciddi bir iştir. Kimler yapıyorsa yargılansın. Kim var ortada. Ortada bir şey yok. Aklımızda bir soğancı bir de patatesçi kaldı”.

Maraş’ta, Sivas’ta ve Çorum’da ne oldu?



CHP’nin faile meçhul cinayetlerle ilgili Meclis araştırması isteminin TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin oylarıyla reddedildiğine dikkat çeken Gürsel Tekin, “Oturalım, Maraş’ta, Çorum’da, Sivas’ta ne oldu araştıralım. 1 Mayıs’ta 32 insan hayatını kaybetti. Bunları araştıralım.”

“Cinayetlere solcular kurban gitti”



Yakın tarihin perde arkasının araştırılabileceğini, “Failler yaşıyor. Yakın tarihle hesaplaşabiliriz” diye anlatan Tekin, “17 bin failli meçhul cinayet var. Yani iktidara yakın herhangi bir insanın mağduriyeti var mı?

‘İktidara yakın mağduriyet var mı?



İktidara yakın kaç kişi öldü. Niye bunlar hep solcu. 12 Eylül döneminde 680 bin kişinin mağduriyeti var. Şu anda iktidarda olanların bir mağduriyeti var mı? Faili meçhul cinayetlerin en yoğun olduğu 1990’lı yıllara bakın. Türkiye’de hiç kimsenin burnu kanasın istemiyoruz. Ama neden hepsi sosyal demokrat ya da solcu.”

“Başbakan Melis’e gelmiyor”



Tekin, “TBMM’nin bu cinayetleri araştırabileceğini düşünüyor musunuz” sorusuna, “ Ben, kişisel olarak bir komisyon oluşturacağını sanmıyorum. İlk kez TBMM’ye giren bir milletvekiliyim. Meclis işlevini kaybetmiş durumda. Başbakan lütfedip gelmiyor. Tombala torbası gibi istediğini çıkarıyor ve uyguluyor”.



“AKP’ye yakın tarihimizle yüzleşelim” çağrısı yapan Tekin, “Açalım bu sayfayı diyoruz. Nasıl ki; Arınç’la ilgili Genelkurmay’ın kozmik odasını açtılar. Emniyet’in kozmik odasını açalım. Türkiye de hiç bir şey karanlıkta kalmasın. Uğur Mumcu’lar, Bahriye Üçok’lar hayatlarını kaybetti.”

