Gürsel Köksal'la Almanya notları...

Gürsel Köksal bildiriyor...



Tüm zamanların en büyük neo-Nazi yürüyüşü: Dresden'in II. Dünya Savaşı'nda Amerikan ve İngiliz hava kuvvetlerince binlerce kişinin ölümüne neden olan yoğun bombardımana hedef olmasının yıldönümünü her yıl olduğu gibi suistimal eden neo-Naziler, II. Dünya Savaşı sonrasının en büyük kalabalığını (6 bin kişi, bazı gazetelere göre 4 bin kişi) mobilize etmeyi başardılar.



Neo-Nazilere karşı aynı anda yürüyen karşı göstericilerin sayısı 10 binde (bazı gazetelerde 12 bin olarak veriliyor) kaldı. Sosyal demokratlardan, sosyalist ve Yeşillere, sendika ve kiliselere çeşitli eğilimlerin merkezi örgüt kararıyla katılmasına rağmen sayının 10 binde kalması endişelere neden oluyor. Yürüyüşe, SPD, Yeşiller, Sol Parti ve DGB genel başkanlarının bizzat katıldığına dikkat çekilerek, sayının 10 binde kalması, bu kişilerin temsil ettikleri örgütlerin tabanlarının yürüyüşe yeterince ciddi destek vermediğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor.



Yürüyüşe katılan politikacılar, Hıristiyan Demokratlar'la, liberallerin (CDU ve FDP'nin) ortak yürüyüşe katılmamasını eleştiriyorlar. Kimileri, "Onlardan yine de daha fazlayız" diyerek avunurken, kimileri de polisin bazı Nazi karşıtı grupların yürüyüşe katılımını önlemesi nedeniyle sayının düşük olduğunu ileri sürüyor.



İmralı adasındaki 'idol': Frankfurter Rundschau'da yer alan 'İmralı adasındaki idol' başlıklı haberde Abdullah Öcalan için gerçekleştirilen gösterilerle, Öcalan'ın yakalanmasının öyküsüne geniş yer veriliyor. Öcalan'ın kendisini haftada bir ziyaret eden avukatlar aracılığıyla örgüte talimatlar verdiği belirtilen haberde, "Türk devleti Öcalan'ı Kürt sorununda yaklaşık 40 bin kişinin ölümünden sorumlu tutuyor. Ancak ağır bir yoksulluk içinde yaşayan ve hiçbir gelecek şansı görmeyen milyonlarca Kürt için o bir idol olarak kalıyor" deniyor.



THY'nin Costner'li reklamı da gündemde: THY'nin Hollywood starlarından Kevin Costner'lı reklamı günlük Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ta çıktı. "Bir star gibi uçmak" sloganının yer aldığı ilan, gazetenin 3'ncü sayfasında..



Cep telefonuyla görüşme daha da ucuzlayacak: Alman Telekomu'nun Başkanı (CEO'su) Hamid Akhavan, mobil interneti yaygınlaştırmayı hedefliyor. Die Welt gazetesi, Akhavan'la yapılan söyleşiye geniş tam sayfa verdi. Söyleşinin başlığında ve bilgi kutusunda Akhavan'ın Amerikalı olduğu, hatta şirketin zirvesinde Alman olmayan tek yönetici olduğu da belirtiliyor. Bununla birlikte, Tahran'da 1961'de doğan Akhavan'ın İran'a uzanan kökenleri haberde belirtilmiyor.



Frankfurter Rundschau, taşındı: Birkaç yıl önce kent merkezindeki tarihi binasından Main nehri kenarındaki bir binaya taşınan gazete, bu kez de kentin güneyindeki (Sachenhausen) yeni yerine taşındı. Güney Garı'nın yanındaki eski tramvay deposu binasının yenilenmesiyle ortaya çıkan yeni gazete binasına taşınma 2 gün, 2 gece sürmüş. Genel Yayın Yönetmeni Uwe Vorkötte, yeni tesislerin yazı işleri salonunu 'Almanya'nın en moderni' olarak tanıtıyor.



3 gazete veda ediyor: Holtbrinck Grubu'na bağlı 'Saarbrüker Zeitung' gazetesi ile, bir süredir yayınladığı magazin ağırlıklı gazeteler '20cent Saar“ ve '20cent Lausitz'in yayınını durduruyor. Gazetelerin tirajlarının sürekli artış gösterdiği, ancak ilan gelirlerinde gözlenen düşüş eğilimi nedeniyle kapatılma kararı alındığı belirtildi.

