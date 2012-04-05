Gurria: Nasıl başardığınızı bize anlatın

OECD Genel Sekreteri Gurria, Türkiye'nin krizde iyi performans gösterdiğini belirterek, "İyi siyaset kötü bir durumu iyiye dönüştürebilir. Türkiye de tam anlamıyla bunu yaptı. Türkiye'nin bunu OECD'nin diğer üyeleriyle paylaşmasını istiyoruz" dedi.



Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, OECD Genel Sekreteri Angel Gurria ile Ankara'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası açıklama yapan OECD Genel Sekreteri Angel Gurria şunları söyledi: ''Türkiye'nin büyümesi gerçekten çok iyi, istihdam yaratılması konusunda iyi, aynı zamanda fiyat baskıları konusunda Türkiye iyi durumda... Aynı zamanda, daha önceden de söylediğim gibi, en zorlu ekonomik zamanlarda, krizin en akut olduğu dönemlerde bile çok iyi bütün rakamlar. Krizde bazı ülkeler, diğerlerinden daha iyi performans gösterdi, Türkiye de bunlardan birisi.

İyi siyaset kötü bir durumu iyiye dönüştürebilir. Türkiye de tam anlamıyla bunu yaptı. Türkiye'nin bunu OECD'nin diğer üyeleriyle paylaşmasını istiyoruz."

Gurria, Türkiye'de 2012 yılında ekonomik büyümenin yavaşlama göstereceğini belirterek, Türkiye'nin 2023'te ilk 10 ekonomi arasına girmesi için büyümenin sürdürülebilir olması gerektiğini kaydetti.