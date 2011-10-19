-Güroymak'taki hain saldırı -Şehit polis memuru Bülent Emen'in Lapseki'deki evine ateş düştü ÇANAKKALE (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Bülent Emen'in (37), Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki evine ateş düştü. Yaklaşık 1,5 yıl önce Güroymak'a tayini çıkan ve ailesini daha önce görev yaptığı Lapseki'de bırakıp görev yerine giden Emen'in şehit olduğu haberini, eşi Fatma Emen'e Emniyet yetkilileri verdi. Acı haberi alınca büyük üzüntü yaşayan kadını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Lapseki Kaymakamı İsmail Ayhan Tavlı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sarı ve polis memurunun daha önce birlikte çalıştığı arkadaşları, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evine büyük bir Türk bayrağı asıldı. Fatma Emen ile oğlu Bahadır (11) ve kızı Eylül (6), Emniyete ait bir araçla, memleketleri Balıkesir'in İvrindi ilçesine götürüldü. Polis memuru Emen'in yaklaşık 10 yıl Lapseki'de görev yaptığı, Gelibolu'da kısa bir süre çalıştıktan sonra da Güroymak'a gittiği öğrenildi. -''Allah düşmanın bile şereflisini versin'' İVRİNDİ (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit olan Bülent Emen'in (37), Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki baba evinde yas var. Babası Orhan Emen'i geçtiğimiz ramazan ayının son gününde toprağa veren şehidin, Korucu beldesindeki annesi Nevin Emen'in yaşadığı baba evi yasa büründü. İvrindi Kaymakamlığına vekalet eden Balya Kaymakamı Mustafa Çakır, şehidin evine gelerek acılı anneye başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin Balıkesir'de yaşayan kız kardeşleri Emine Kılıç ile Safiye Akturp da acı haberi aldıktan sonra Korucu beldesindeki annelerinin yanına gitti. Türk bayraklarıyla donatılan baba evine gelen belde halkı, şehit ailesinin acısını paylaştı. Şehidin acılı eşi Fatma Emen ile oğlu Bahadır (11) ve kızı Eylül (6) de Emniyete ait bir ambulans ve araçla, İvrindi'nin Korucu beldesine gitmek üzere, oturdukları Çanakkale'nin Lapseki ilçesinden yola çıktı. Öte yandan; şehidin, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasında dün ''PolisFan'' grubu aracılığıyla ''Allah düşmanın bile şereflisini versin'' başlığı altında paylaştığı yazı dikkat çekti. Güneydoğu'daki terör olaylarını işaret eden yazıdaki ''Asfaltı kazar mayınla patlatırsın'', ''Arkamızı döndüğümüzde pusu kurarsın'' ifadeleri, şehit polisin sosyal paylaşım sitesindeki son mesajı oldu. Şehit Emen'in sayfasında ayrıca, terör olaylarına tepki içeren çeşitli içerikleri de paylaştığı görüldü. Bu arada, şehit polisin 10 yıl boyunca Lapseki Emniyet Müdürlüğünde, ardından yaklaşık 1.5 yıl Gelibolu Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesinde görev yaptıktan sonra 1.5 yıl önce Bitlis'e tayininin çıktığı, ''çocuklarının eğitimi için'' ailesini Lapseki'de bıraktığı öğrenildi. -Cenaze töreni Perşembe günü İvrindi'de- Balıkesir Emniyet Müdürü Ömer Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit polis memuru Bülent Emen'in cenazesinin yarın saat 14.30'da Van Havaalanı'ndan hareket edecek uçakla İzmir'e getirileceğini, buradan alınarak Balıkesir Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağını bildirdi. Aydın, perşembe günü İvrindi'nin Korucu beldesinde öğle namazını müteakiben düzenlenecek törenin ardından şehidin, son yolculuğuna uğurlanacağını kaydetti. -Kılıçarslan'ın Adana'da bulunan ailesinin evinde yas var ADANA (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Şaban Kılıçarslan'ın (41) Adana'daki ailesinin evinde acı var. Kılıçarslan'ın, ailesini 13 yıl boyunca görev yaptığı Adana'da bırakarak Temmuz ayında tayininin çıktığı Bitlis'e gittiği belirtildi. Merkez Çukurova ilçesi Şambayad Mahallesi'nde oturan, şehit polis Şaban Kılıçarslan'ın ailesine Asayişten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Tekin taziye ziyaretinde bulunarak, ''Teşkilatımız çok başarılı bir çalışanını kaybetti. Acımız büyük'' dedi. İki erkek bir kız çocuğu babası olan şehit polisin evinin önünde 112 ambulans ekipleri hazır bekletilirken, eski mesai arkadaşları ve yakınlarının başsağlığına geldiği görüldü. Küçük yaşlarda annesini ve babasını kaybeden, dedesi tarafından büyütüldüğü öğrenilen şehit polis Şaban Kılıçarslan'ın yarın Ceyhan'ın Çevretepe köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği bildirildi. -Demir'in Ağrı'daki ailesinin evinde büyük üzüntü yaşanıyor AĞRI (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesindeki hain saldırıda şehit düşen polis memuru Yalçın Demir'in (24) Ağrı'daki ailesinin evinde hüzün yaşanıyor. Saldırıda şehit olan Demir'in acı haberi, Sıtkıye Mahallesi Yüce Sokak'ta ikamet eden ailesi ve yakınlarına, emniyet müdürlüğü yetkileri tarafından verildi. Oğlunun şehit olduğunu öğrenen baba Hasan Demir, Güroymak ilçesine hareket etti. Demir ailesinin beş çocuğundan ikincisi olan polis memuru Yalçın Demir'in bir hafta önce, Bolu'daki arkadaşını ziyaret ettiği, daha sonra Ağrı'ya gelerek, annesi Nuran Demir ile Güroymak'a gittiği öğrenildi. Şehit polisin evinin önünde 112 ambulans ekibi beklerken, yakınlarının başsağlığına geldikleri görüldü. Bu arada, Yalçın Demir'in dayısı Caner Tahtalı, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit düşen Yalçın Demir'in ağabeyi Abdullah Demir'in de Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığını söyledi. -Ercan'ın baba evinde, yas var VAN (A.A) - 18.10.2011 - Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen hain saldırıda, şehit olan polis memuru Kamuran Ercan'ın baba evinde yas var. Şabaniye Mahallesi, Yeşilova sokaktaki 3 katlı bir evde yaşayan Ercan'ın ailesi, acı haberi eve gelen telefonla öğrendi. Baba İdris Ercan ile kayınpederinin evini ziyarete gelen şehit polisin eşi, haberi aldıktan hemen sonra Güroymak'a gitti. Kürtçe ve Türkçe ağıtların yükseldiği eve Türk Bayrağı asıldı. Anne Asmihan Ercan ile şehit polisin kız kardeşleri zaman zaman fenalaştı. Kapıda bekleyen sağlık görevlileri, evde fenalaşan kişilere anında müdahalede bulundu. Öte yandan 3 ay önce dünya evine giren şehit polisin, ailenin en büyük çocuğu olduğu öğrenildi. Van Vali Yardımcısı Zafer Coşkun ile Emniyet Müdürü Mastafa Uçkan da şehit Ercan'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan Bitlis Valiliği'nce dağıtılan basın notunda, Güroymak adliyesinde, bir sanığın duruşmasında hazır bulundurulmaları yönünde Güroymak adli makamlarından alınan talimat doğrultusunda, Bitlis il merkezinde ikamet eden sanığın kardeşi Cahit Eraslan ve sanığın 5 çocuğunun, il merkezinden alınarak Güroymak adliyesine götürüldüğü belirtilerek, şöyle denildi: ''18 Ekim 2011 Salı günü saat 15.00 sıralarında, Güroymak ilçesine, 5 kilometre mesafede karayolunun altından geçen menfeze yasadışı örgüt mensuplarınca yerleştirilen yüklü miktarda patlayıcının, Güroymak ilçe Emniyet Müdürlüğüne ait zırhlı aracın geçişi sırasında, uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu, Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, Şaban Kılıçarslan (Adana), Kamuran Ercan (Van), Bülent Emen (Balıkesir), Volkan Sabaz (Ağrı), Yalçın Demir, (Ağrı) şehit olmuş, çocuklardan Hiramuz Eraslan (4), Ferit Eraslan (23) ve sanığın kardeşi Cahit Eraslan (30) hayatlarını kaybetmiştir. Çocuklardan Esra Eraslan (14), Enis Eraslan (10) ve Mihriban Eraslan isimli şahıslar ağır, Mehmet Korkmaz (36) isimli vatandaş ise hafif yaralanmıştır. Yaralıların Bitlis Devlet Hastanesindeki tedavilerine devam edilmekte olup, saldırıyı düzenleyen yasadışı örgüt mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.''