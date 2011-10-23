T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güroymak saldırısını yapan PKK'lı öldürüldü

Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yola döşedikleri patlayıcıları patlatarak 5 polisi şehit edip, 5 vatandaşın ölümüne neden olan PKK’lılar çatışma

23 Ekim 2011 03:00

T24 - Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yola döşedikleri patlayıcıları polis aracının geçişi sırasında patlatarak 5 polis memurunu şehit edip 5 vatandaşın ölümüne neden olan PKK’lılardan biri güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğeri de dağlık alana kaçtı.


PKK köyleri terk etti, yüksek bölgelere çekildi


PKK'lılar güneyden kuzeyden sıkıştırılacak




Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 18 Ekim 2011’de yola döşedikleri patlayıcıları uzaktan kumanda ile patlatarak zırhlı araç içinde bulunan 5 polisi şehit edip, 5 vatandaşın ölümüne neden olan PKK’lılar güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.


Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Güroymak saldırısını düzenledikleri belirlenen 2 PKK’lı ile merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında sıcak temasın sağlandığı ve bir PKK’lının öldürüldüğü diğerinin ise dağlık alana kaçtığı bildirildi.


Açıklamada, "18 Ekim 2011 günü Bitlis-Güroymak karayolu üzerinde polis zırhlı aracına el yapımı patlayıcılar ile saldırıda bulunarak 5 polis memurunun şehit olmasına ve 5 sivil vatandaşın ölümüne, 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan terörist gruptan 2 terör örgütü mensubu ile Bitlis il merkezi Kayalıbağ Köyü kırsalında karşılaşıldı. Güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terör örgütü mensubu silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.


Çatışma sırasında kaçan diğer PKK’lının yakalanması için operasyonlar sürerken ayrıca bu PKK’lının 5 Ekim 2011’de Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis Deresi mevkiinde askeri konvoya saldırı düzenlediği de belirlendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24