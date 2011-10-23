Güroymak saldırısını yapan PKK'lı öldürüldü

T24 - Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde yola döşedikleri patlayıcıları polis aracının geçişi sırasında patlatarak 5 polis memurunu şehit edip 5 vatandaşın ölümüne neden olan PKK’lılardan biri güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken, diğeri de dağlık alana kaçtı.





PKK köyleri terk etti, yüksek bölgelere çekildi





PKK'lılar güneyden kuzeyden sıkıştırılacak









Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 18 Ekim 2011’de yola döşedikleri patlayıcıları uzaktan kumanda ile patlatarak zırhlı araç içinde bulunan 5 polisi şehit edip, 5 vatandaşın ölümüne neden olan PKK’lılar güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldü.



Bitlis Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada Güroymak saldırısını düzenledikleri belirlenen 2 PKK’lı ile merkeze bağlı Kayalıbağ Köyü kırsalında saat 13.45 sıralarında sıcak temasın sağlandığı ve bir PKK’lının öldürüldüğü diğerinin ise dağlık alana kaçtığı bildirildi.



Açıklamada, "18 Ekim 2011 günü Bitlis-Güroymak karayolu üzerinde polis zırhlı aracına el yapımı patlayıcılar ile saldırıda bulunarak 5 polis memurunun şehit olmasına ve 5 sivil vatandaşın ölümüne, 2 vatandaşın yaralanmasına neden olan terörist gruptan 2 terör örgütü mensubu ile Bitlis il merkezi Kayalıbağ Köyü kırsalında karşılaşıldı. Güvenlik güçlerinin ’dur’ ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada 1 terör örgütü mensubu silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.



Çatışma sırasında kaçan diğer PKK’lının yakalanması için operasyonlar sürerken ayrıca bu PKK’lının 5 Ekim 2011’de Bitlis-Baykan karayolunun Bitlis Deresi mevkiinde askeri konvoya saldırı düzenlediği de belirlendi.





