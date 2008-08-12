T24 LogoT24 Logo
Spor

Gürler yarışmak istiyor

Pekin Olimpiyatları'nda Türk Atletizm Takımı'nda yer alan Özge Gürler, sakatlık problemleriyle mücadele ediyor...

12 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

Pekin Olimpiyatları'nda Türk Atletizm Takımı'nda yer alan Özge Gürler, sakatlık problemleriyle mücadele ediyor. Türkiye'yi olimpiyatta 400 metre engellide temsil edecek Özge Gürler'in sakatlığının bulunduğu, ancak müsabakaya yetiştirileceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Özge Gürler'in sakatlığı olduğunu, ancak büyük olasılıkla Pekin'de yarışacağını söyledi.

Atalay, Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ve kafile doktoruyla yaptığı görüşmelerin ardından, Gürler'in müsabaka gününe dek hazır olacağını umduklarını kaydetti. Pekin'de atletizm dalında müsabakalar 15 Ağustos'ta başlayacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24