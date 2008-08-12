Gürler yarışmak istiyor

Tempo24-



Pekin Olimpiyatları'nda Türk Atletizm Takımı'nda yer alan Özge Gürler, sakatlık problemleriyle mücadele ediyor. Türkiye'yi olimpiyatta 400 metre engellide temsil edecek Özge Gürler'in sakatlığının bulunduğu, ancak müsabakaya yetiştirileceği bildirildi.



Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Özge Gürler'in sakatlığı olduğunu, ancak büyük olasılıkla Pekin'de yarışacağını söyledi.



Atalay, Atletizm Federasyonu Başkanı Mehmet Terzi ve kafile doktoruyla yaptığı görüşmelerin ardından, Gürler'in müsabaka gününe dek hazır olacağını umduklarını kaydetti. Pekin'de atletizm dalında müsabakalar 15 Ağustos'ta başlayacak.

