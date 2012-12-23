Gürkaymak: Merkez Bankası açmaza girecek

Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Ben Bernanke’nin 4 yıl boyunca asistanlığını yapan, FED’in son dönemde uygulamaya koyduğu “koşullu faiz politikası” konusundaki çalışmalarıyla uluslararası arenada büyük prestij kazanan Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Refet Gürkaymak, “Merkez Bankamız çok yaratıcı politikalar uygulasa da bütün iktisat politikası ihalesini kendi üzerine aldığı için açmaza girecek” dedi.

SkyTürk360’ın sorularını yanıtlayan Dr. Refet Gürkaymak, FED’in fazi politikasında “koşullu” döneme geçerek doğru bir hamle yaptığını, gelecek yıl ABD ekonomisinde bu hamlenin olumlu sonuçlarının görüleceğini söyledi.

İşte Gürkaymak’ın açıklamalarından satırbaşları:



‘Cari açık ve döviz kuru Merkez’in işi değil’



"Bizim Merkez Bankamız, enflasyon hedeflemesi yapan bir Merkez Bankası’ydı. Şimdi enflasyon hedefi var ama büyüme o da bizim işimiz, cari açık o da bizim işimiz, döviz kuru o da bizim işimiz, banka kredisi büyümesi o da bizim işimiz... Bunların hepsi bir Merkez Bankası’nın işi değil. Yani bu bir Merkez Bankası’nın özellikle de bizimki gibi elindeki araçların neler olduğunu bildiğimiz, kanunun neler söylediğiniz bildiğimiz bir Merkez Bankası’nın yapması gereken ve yapabileceği şeyler değiller.”



‘Keşke başka bir Merkez Bankası bunları yapsaydı’



“Merkez Bankası bu kadar çok şeyi birden başarabilmek için çok yaratıcı bir iktisat politikası uyguluyor. Ben bir iktisatçı olarak bunu izlemekten ve düşünmekten çok büyük zevk alıyorum. Ama bu normalde benim ‘keşke başka bir Merkez Bankası başka bir ülkede bunu yapıyor olsaydı da ben düşünüyor olsaydım’ diye düşüneceğim şeyler. Yani Tütkiye’de Merkez Bankası’nın yaptığı işi aşağı yukarı neden yaptığını anlayabiliyoruz,. Fakat bu kadarı fazla. Bütün iktisat politikası ihalesini kendi üzerine almış bir Merkez Bankası, bir noktada ‘enflasyona mı ağırlık vereceğim yoksa kendime bunlar da benim vazifemdir dediğim 85 diğer şeyden birine mi ağırlık vereceğim’ deme açmazına gelecek.”



‘FED’in yeni politikası işe yarayacak’



“FED’in Türkiye’dekinin aksine ve dünyadaki genel uygulamanın aksine para politikası amacı ikili bir amaç. Yani onların kanununda fiyat istikrarı ve mümkün olan en yüksek istihdam yazıldı. Şu anda Amerika özelinde FED iktisat politikası yapan yegâne kurum, siyasi nedenlerle Amerika’da maliye politikası yapılamıyor herhangi bir şekilde. Dolayısıyla da zaten enflasyonun yerlerde süründüğü, riskin enflasyon değil deflasyon olduğu bir ortamda FED kendisine ‘peki o zaman ben bu ikinci amacıma ağırlık vereceğim’ dedi. Demekki bir şekilde FED işsizliğin % 6,5 olmasını sağlayacak, bu hakikaten kuvvetli bir para politikası iletişimi yöntemi. Ben işe de yarayacağını düşünüyorum ve önümüzdeki yıl boyunca Amerika’da bunun işe yaradığının emarelerini göreceğimizi düşünüyorum.”