Gürkan Şef'te çalışmaya gittiler, Suudi Arabistan'da rehin kaldılar

Gürkan Topçu'ya ait ünlü et restoranı Gürkan Şef'in Mekke şubesine geçen yıl çalışmak için giden 6 Türk aşçı, Suudi Arabistan'da mahsur kaldı. İşçiler "Gürkan Şef bizi burada bıraktı gitti" derken, Gürkan Topçu de "Ben de şu an itibariyle konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyorum. Konunun en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyorum" dedi.

Sözcü’den Seda Önceler’in haberine göre, 6 Türk aşçı, ‘etin jönü’ olarak bilinen Gürkan Şef'in Mekke’deki şubesinde çalıştırılmak üzere bir buçuk yıl önce Suudi Arabistan'a götürüldü.

"Paramızı alamadık, korkuyoruz"

6 ay çalıştırıldıktan sonra sözleşmelerini gören vatandaşlar, Gürkan Şef’e değil, Cihan adında başka bir şirkete bağlı olduklarını öğrendi. Maaşlarını da alamayan işçiler “Suudi Arabistan'dan ülkemize dönmemiz için aracı firma 30 bin lira istiyor. Onların izni olmadan dönemiyoruz. Paramızı da alamıyoruz ve korkuyoruz. Hem rehin kaldık, hem kandırıldık.” dedi.

"Sadece açılışı yapmış..."

24 Şubat 2017 tarihinde ‘Gürkan Şef’ lakaplı Gürkan Topçu’nun Etiler şubesindeki restoranında 5 arkadaşı ile birlikte işe başladıklarını ve Mekke şubesinde çalışmak için eğitim aldıklarını söyleyen Maaruf Türkoğlu, şunları söyledi:

“Buralarda sahipsiz kaldık. Gürkan Şef bize Mekke şubesi için eğitim verdi. Arapça ve İngilizce hazırlanmış sözleşmeleri ne olduğunu bilmeden zorla imzaladık. Türkçe’ye çevrilmesini istedik ‘Zaman yok konsolosluk bekliyor’ dediler. 18 Nisan 2017’de Mekke’de Gürkan Şef’e ait restoranda çalışmaya başladık. Aylarca sözleşmeleri görmek için çaba gösterdik göstermediler. 6 ay sonra gördüğümüz sözleşmelerde öğrendik ki ne bir hak talep edebiliyoruz ne de Gürkan Şef’e bağlı çalışıyoruz. Gürkan Şef sadece açılışı yapmış ve bütün haklarını Araplara devretmiş.”

"Başınızın çaresine bakın..."

Gürkan Şef'le konuştuklarını ancak olumlu yanıt alamadıklarını söyleyen Türkoğlu şöyle devam etti:

“Gürkan Şef'e durumu anlattık o da bize ‘Benim Mekke şubesiyle bir ilgim yok. Ben sadece açılışa geldim şube Arap’ların. Başınızın çaresine bakın.' dedi. Bizim kefil olarak bağlı olduğumuz şirket bize izin vermediği sürece burdan ülkemize dönemiyoruz. Kandırıldık. Çalıştığımız şirkette psikolojik baskılar uygulandı. Paramızı zaten alamıyoruz nasıl orada çalışalım? Bizi evden çıkarttırmakla ve kaçak duruma düşürmekle tehdit ediyorlar. Suudi Arabistan'da kefalet sistemi var. Size kefil olan kişi izin vermeden ülkeden gidemiyorsunuz. Cihan isimli firma yetkilileri bize izin vermiyor. Kişi başı 30 bin TL istiyorlar. Konsoloslukla görüştük. Hala haber bekliyoruz. Zor durumdayız.”

Maarif Türkoğlu kendisi ile birlikte Ertan Dilek, Fatih Karakaya, İsmet Sözer, Mehmet Çağala ve Ahmet Enderbatur isimli Türk işçilerin Mekke’de mahsur kaldığını anlattı.

Gürkan Şef ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konudan haberim var. Mekke şubesi bir franchise (imtiyaz) şubesi. Dolayısıyla farklı sahipleri ve yönetimi olan bir yapı. Ben de şuan itibariyle konuyla ilgili detaylı bilgi almaya çalışıyorum. Konunun en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyorum” diye konuştu.