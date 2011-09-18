-Güreşten başarı haberleri geliyor İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 74 kilo mücadelesinde Batuhan Demirçin, ilk maçında Meksikalı rakibini yenerek üst tura çıktı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyanada müsabakaların son gününde, 45 sporcunun mücadele ettiği serbest stil 74 kiloda Batuhan Demirçin, Meksikalı Eduardo Valenciea Escoto ile karşı karşıya geldi. Batuhan Demirçin, karşılaşmadan 2-0 (5-2, 2-1) galip ayrılarak üst tura çıktı. -Fatih Çakıroğlu tur atladı- 31 sporcunun yer aldığı 120 kilo mücadelesinde Çakıroğlu, Letonyalı Dimitrijs Mihailovs karşısında çok üstün bir müsabaka çıkardı. İlk devrede kısa sürede 7-0 teknik üstünle galip bitiren Çakıroğlu, ikinci yarıda da 35. saniyede rakibine 6-0 teknik üstünlük sağlayarak maçtan 2-0 galip ayrılarak ikinci tura yükseldi.