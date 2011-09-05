-Güreşte genel sekreter depremi ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - İstanbul'da, 12-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na bir hafta kala, Güreş Federasyonu'nda ikinci kez genel sekreter değişikliği yaşandı. FILA Yönetim Kurulu'nda da görev yapan Rodika Maria Yakşi'nin ağustos ayı başında genel sekreterlikten alınmasının ardından, son 1 yıldır geçici görevle Güreş Federasyonu'nda bulunan emniyet amiri Salih Gözüm, genel sekreterliğe getirildi. Ancak Salih Gözüm'ün Güreş Federasyonu'ndaki genel sekreterlik dönemi de 1 aydan daha az sürdü. Aynı zamanda Güreş Federasyonu tarafından Somali'de güreşin gelişmesi için yürütülen çalışmaların koordinatörlüğünü de üstlenen Salih Gözüm, bugün tüm görevlerinden istifa etti. Dünya Şampiyonası öncesi yoğun bir çalışma temposu içinde olan ve bu yüzden, geçen yıl emekli olan eski genel sekreteri Fikret Bulutçu'dan ''destek'' isteyen Güreş Federasyonu'nda, Salih Gözüm'ün sürpriz istifası şaşkınlığa neden oldu. Gözüm'ün, Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ve diğer yöneticilerle bazı konularda görüş ayrılıkları yaşadığı için görevi bıraktığı öğrenildi. -Çeker: Salih Gözüm'ün tayini çıktı- Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ise Salih Gözüm'ün emniyet amiri olduğunu ve zaten geçici görevle federasyonda görev yaptığını belirterek, şunları söyledi: ''Rodika Yakşi'den sonra, devlet işleyişini bilen bir kişi olması nedeniyle genel sekreterliğe getirmiştik. Fakat zaten kendisi ile Dünya Şampiyonası sonrasına kadar çalışma düşüncesindeydik. Bu arada beklenmedik bir gelişme oldu ve Salih Gözüm'ün Bayburt'a tayini çıktı. Hem tayininin çıkması hem de Güreş Federasyonu'nun yoğun çalışma temposuna ayak uyduramaması nedeniyle federasyondaki görevinden ayrılmak durumunda kaldı.''