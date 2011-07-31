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Spor

GÜREŞTE 2 MADALYA BÜKREŞ (A.A)

31 Temmuz 2011 00:24

-GÜREŞTE 2 MADALYA BÜKREŞ (A.A) - 30.07.2011 - Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda, Türk Milli Takımı'ndan serbest stilde Abdülkadir Özmen gümüş, Ömer Uzan ise bronz madalya kazandı. 74 kiloda mücadele eden Abdülkadir Özmen final müsabakasında Rus Tamerlan Akhmedov'a 2-0 ve 1-0'lık periyot skorlarıyla 2-0 yenildi ve gümüş madalyada kaldı. 60 kiloda Ömer Uzan bronz madalya müsabakasında Rus Murshid Mutalimov karşısında her iki periyotu da 1-0 alarak 2-0 galip geldi ve bronz madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada bugün bronz madalya müsabakasına çıkan diğer milli takım sporcusu Burhan Altınbaş ise beşincilikte kaldı. 50 kiloda mücadele eden Burhan Altınbaş, Kazak Naizebekov karşısında etkili olamadı ve ilk periyotu 5-0 ikinci periyotu da 7-0 kaybederek, minderden 2-0 yenik ayrıldı. Dünya Gençler Güreş Şampiyonası yarın 4 sıklette  yapılacak serbest stil müsabakalarıyla sona erecek.

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