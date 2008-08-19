Güreşte yüzümüz gülmüyor

29. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda serbest güreş müsabakaları başlarken, mindere çıkan Türk Milli Takımı sporcuları Tevfik Odabaşı ve Sezar Akgül, ilk müsabakalarını kaybettiler.





Tevfik Odabaşı, ilk turda elenirken, Sezar Akgül ise akşam seansında repesajda mücadelesini sürdürecek. 60 kiloda mücadele eden Avrupa Şampiyonu Tevfik Odabaşı, ilk turda Makedon Muzad Ramazanov'a 2-1 yenildi.



Müsabakanın ilk periyotunda çok rahat bir güreş çıkaran ve adeta şov yapan Odabaşı, rakibine 2 kez tekkol atarak arka arkaya puanlar aldı. 1 dakika 25 saniyede skoru 7-0'a getiren Odabaşı, bu periyotu teknik üstünlükle kazandı. 2. periyotta bir türlü oyuna girmeyen Odabaşı, verdiği 2 puanla periyotu 2-0 yitirdi. Son periyotta oldukça stresli görünen ve gözü sürekli skor tabelasında olan Odabaşı, müsabakanın tamamlanmasına 5 saniye kala yaptığı atakla rakibini bastırmak istedi. Ancak kendi oyunuyla altta kalan ve çırpmayla 2 puan veren Odabaşı, bu periyotu da 2-0 yitirince, müsabakadan 2-1 yenik ayrıldı.



Odabaşı, Makedon güreşçinin çeyrek finalde Rus Mavlet Batirov'a yenilmesiyle oyunlardan elendi.



SEZAR AKGÜL'ÜN BRONZ MADALYA ŞANSI SÜRÜYOR



55 kiloda mücadele eden milli takımın genç sporcusu Sezar Akgül de ilk müsabakasında beklenen performansını ortaya koyamadı. İlk turu maç yapmadan geçen Akgül, 2. turda Japon Tomohiro Matsunaga'ya 2-0 yenildi.



Rakibi karşısında müsabaka boyunca hiçbir varlık gösteremeyen Akgül, ilk periyotta 1-0 yenik durumdayken, rakibinin attığı tekkolla köprü pozisyonuna geldi. Burada 4 puan daha veren Akgül, 2 dakikalık periyot süresinin tamamlanmasıyla tuş olmaktan kurtuldu, fakat ilk periyotu 5-0 yitirdi.



2. periyotta da etkisiz görüntüsü süren ve hiç oyuna girmeyen Akgül'ü, müsabakanın son dakikasında tek dalarak indiren ve yerde bastıran Japon sporcu, aldığı puanlarla periyotu 3-0, müsabakayı da 2-0 galip tamamladı.



Japon güreşçinin, daha sonra yaptığı müsabakaları da kazanarak finale yükselmesiyle Akgül, bronz madalya mücadelesini sürdürme şansını yakaladı. Akgül, akşam seansında, repesajdaki ilk müsabakasını Senegalli Adama Diatta ile yapacak.



Oyunlarda 20 Ağustos Çarşamba günü milli takımdan 66 kiloda Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ramazan Şahin ile 74 kiloda Avrupa Şampiyonu Ahmet Gülhan mindere çıkacak.

