Güreşte Rıza Kayaalp, bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler grekoromen stil 130 kiloda mücadele eden milli güreşçi Rıza Kayaalp, İranlı Amin Mirzazadeh'ı mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kayaalp, ilk tur mücadelesinde Litvanya'dan Mantas Knystautas'ı 5-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Bu turda da Alman Eduard Popp'u 6-2 yenen Kayaalp, adını yarı finale yazdırmıştı. Milli güreşçi, yarı finalde ise olimpiyatlarda hiç yenemediği Kübalı Mijain Lopez ile karşılaşmış ve 2-0 kaybetmişti.

Rıza Kayaalp, bronz madalya için çıktığı minderde İranlı Amin Mirzazadeh'i 7-2 yenerek bronz madalya kazandı.

Rıza Kayaalp, olimpiyatlardaki üçüncü madalyasını aldı.