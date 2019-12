-GÜREŞTE ''MAAŞLI'' MİLLİ TAKIM DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 12.06.2011 - Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, milli takımı oluşturan ilk 4 sporcu ile antrenör, masör, diyetisyen ve psikologlara maaş verileceğini söyledi. Bekir Çeker, güreşte başarı grafiğini yükseltmek için yeni çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Sporculara daha iyi çalışma olanakları tanıyacaklarını anlatan Çeker, ''Milli takımı oluşturan ilk 4 sporcuya maaş vereceğiz. Başarı sadece devletin verdiği harcırahla olmaz'' dedi. Ödül sistemiyle ilgili çerçeve statüde değişiklik yapılacağını ifade eden Çeker, şöyle konuştu: ''Statüye, federasyon ve genel müdürlüğün ödülü dışında maaş ve ödül yönetmeliği koyacağız. Bizim maddi açıdan sıkıntımız yok. Önemli olan paranın uygun yerde kullanılması. Ben 10 turnuvaya yapacağıma 5 turnuva yaparım, kalanı sporcuya dağıtırım. Çünkü ihtiyaçları var. Milli takımı oluşturan ilk 4 sporcunun yanı sıra antrenöre, masöre, diyetisyene de maaş vereceğiz. Partner güreşçiye, ödül alan sporcunun ödülünün yüzde 10'u kadar para vereceğiz. Herkesin maaşı olduğunda, antrenörün sporcudan gelecek paraya ihtiyacı kalmayacak. Emek veren emeğinin karşılığını alacak.'' -''TEKNİK DİREKTÖR TAKIMIN HER ŞEYİ OLAMAZ''- Çeker, daha önceleri sporcuların senelerce kendi antrenmanını kendisi yapmak zorunda kaldığını anımsatarak, ''Tek tip antrenman programına geçtik. Yapılacak antrenman programı belli. Onun dışında kimse antrenmana çıkmıyor. Sıkletlere özel antrenmanlar yapılıyor. Her takımın kondisyoneri, beslenme uzmanı, psikoloğu ayrı. Teknik direktör takımın her şeyi olamaz. Artık bir sistem geldi'' diye konuştu.