Güreşte ilk madalyalar geldi

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başlayan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, Serbest Güreş Milli Takımı'ndan Recep Kara ve Gökhan Yavaşer bronz madalya kazandılar.



38 ülkenin katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stil müsabakalarında yaklaşık 120 sporcu mücadele ederken, Türk Milli Takımı'ndan da bugün 4 sporcu mindere çıktı.



Milli Takım'ın 120 kilodaki deneyimli sporcusu Recep Kara, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra, 2. turda Polonyalı Bartnicki'yi 2-0 (1-0/4-0) çeyrek finalde de Rus Gogloev'i 2-0 (1-0/3-0) yendi, ancak yarı finalde Azeri Ali İsaev karşısında beklenmedik ölçüde tutuk bir müsabaka çıkardı ve 1-0'lık periyot skorlarlarıyla rakibine 2-0 yenildi.



Kara, akşam seansında Yunan Arzoumanidis ile bronz madalya müsabakasına çıktı. Müsabakaya kötü başlayan Kara, ilk periyotu 3-0 yitirdi. 2. periyotu 1-0 kazanarak dengeyi kuran Kara, 0-0 eşiklitle sonuçlanan 3. ve son periyotta, kura atışını kazanmanın da avantajıyla rakibini bastırıp puan aldı ve bu periyotu 1-0, müsabakayı da 2-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.



84 kiloda mücadele eden milli takım kaptanı Gökhan Yavaşer de ilk turda Alman Peter Weisenberger'i 2-0 (2-0/2-0) yendi, fakat 2. turda Ukraynalı İbragim Aldatov karşısında çok kötü bir müsabaka çıkararak 2-0 (0-3/0-4) yenildi.



Ukraynalı sporcunun daha sonra yaptığı iki müsabakayı da kazanarak finalist olmasıyla Yavaşer, repesajda bronz madalya mücadelesini sürdürme şansını yakaladı. Yavaşer, akşam seansında çıktığı ilk repesaj müsabakasında Belarus'dan Ivan Yankouski'yi zorlanmadan 2-0 (2-0/1-0) yendi.



Yavaşer, bronz madalya müsabakasında da Polonyalı Marcinkiewicz karşısında ilk periyotu 3-0 aldı. Yavaşer, 0-0 eşiklikle sonuçlanan 2. periyotta da kura atışını kazanmanın verdiği avantajla rakibini bastırdı. Fakat müsabaka hakemleri puanı Yavaşer yerine Polonyalı sporcuya verince, milli takım antrenörleri itiraz haklarını kullandı. Video kayıtlarının izlenmesinin ardından hatalı kararlarından dönen hakemler, puanı Yavaşer'e verdi. Böylece 2. periyotu da 1-0 alan Yavaşer, müsabakadan da 2-0 galip ayrılarak Türkiye'ye 2. bronz madalyayı kazandırdı.



Şampiyonada bugün mindere çıkan diğer Türk sporcuları 55 kiloda İbrahim Yorulmaz ile 66 kiloda Okay Köksal ise ilk turda rakiplerine yenilerek elenmişlerdi.



Yarın Türkiye'den 3 sporcu minderde



Öte yandan Avrupa Şampiyonası'nda yarın mindere çıkacak Serbest Güreş Milli Takımı sporcularının rakipleri belli oldu. 60 kiloda Ersin Çetin İspanyol, 74 kiloda Fırat Binici Estonyalı, 96 kiloda Serhat Balcı ise Kıbrıs Rum Kesimi'nden sporcularla ilk tur müsabakalarına çıkacaklar.

