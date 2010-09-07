T24 LogoT24 Logo
Spor

GÜREŞTE BÜYÜK BAŞARI MOSKOVA (A.A)

07 Eylül 2010 23:54

-GÜREŞTE BÜYÜK BAŞARI MOSKOVA (A.A) - 07.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'ndan 120 kiloda Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı. 84 kiloda mücadele eden Nazmi Avluca ise bronz madalya müsabakasında rakibine yenilerek beşincilikte kaldı. 120 kilonun üçüncülük-beşincilik müsabakasında ABD'li Dremiel Deshon Byers ile karşılaşan Rıza Kayaalp, ikinci tur müsabakasında aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanmasına rağmen oldukça rahat bir müsabaka çıkardı. Her iki periyotta da rakibini minder dışına sürerek puan alan ve 1-0 üstünlük kuran Kayaalp, rakibini 2-0 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. 84 kiloda bronz madalya müsabakasına çıkan Nazmi Avluca ise geçirdiği menisküs ameliyatının ardından antrenman eksikliğini bir hayli hissetti. Hırvat Nenad Zugay ile mücadele eden Avluca, puansız tamamlanan ilk periyotun 1 dakika 30 saniyelik bölümünün ardından, parterdeki rakibinden puan alamayınca ilk periyotu 1-0 kaybetti. İkinci periyotta da son saniyelerde rakibinin çırpmasına engel olamayan Avluca, bu periyotu da 1-0 kaybetti ve müsabakadan 2-0 yenik ayrılarak beşincilikte kaldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24