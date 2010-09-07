-GÜREŞTE BÜYÜK BAŞARI MOSKOVA (A.A) - 07.09.2010 - Rusya'nın başkenti Moskova'da devam eden Dünya Güreş Şampiyonası'nda Grekoromen Milli Takımı'ndan 120 kiloda Rıza Kayaalp bronz madalya kazandı. 84 kiloda mücadele eden Nazmi Avluca ise bronz madalya müsabakasında rakibine yenilerek beşincilikte kaldı. 120 kilonun üçüncülük-beşincilik müsabakasında ABD'li Dremiel Deshon Byers ile karşılaşan Rıza Kayaalp, ikinci tur müsabakasında aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanmasına rağmen oldukça rahat bir müsabaka çıkardı. Her iki periyotta da rakibini minder dışına sürerek puan alan ve 1-0 üstünlük kuran Kayaalp, rakibini 2-0 yendi ve bronz madalyanın sahibi oldu. 84 kiloda bronz madalya müsabakasına çıkan Nazmi Avluca ise geçirdiği menisküs ameliyatının ardından antrenman eksikliğini bir hayli hissetti. Hırvat Nenad Zugay ile mücadele eden Avluca, puansız tamamlanan ilk periyotun 1 dakika 30 saniyelik bölümünün ardından, parterdeki rakibinden puan alamayınca ilk periyotu 1-0 kaybetti. İkinci periyotta da son saniyelerde rakibinin çırpmasına engel olamayan Avluca, bu periyotu da 1-0 kaybetti ve müsabakadan 2-0 yenik ayrılarak beşincilikte kaldı.