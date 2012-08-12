Güreşte bronz madalya kaçtı

Olimpiyatlarda mücadele eden türk güreşçi Ramazan Şahin, bronz madalyayı kaçırdı.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Ramazan Şahin, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan'dan Ikhtiyor Tanatarov'a bronz madalya müsabakasında 2-1 mağlup olarak, olimpiyat 5'ncisi oldu.

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin kazandığı tek altın madalyanın sahibi olan 66 kilo güreşçimiz Ramazan Şahin, ilk turda Hindistan'dan Sushil Kumar'a 2-1 mağlup olduktan sonra Hintli rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkmaya hak kazanmış ve Özbekistan'tan Ikhtiyor Navruzov'u 2-0 yenerek madalya maçına çıkma şansı elde etmişti.

Güreşçimiz, serbest stil 66 kiloda bronz madalya maçında Kazakistan'dan Akzhurek Tanatarov ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk devresini 4-1 kazanan Ramazan Şahin, 2. devreyi ise tartışmalı bir karar sonrasında 3-1 kaybetti. Son devreyi de 4-2 kaybeden milli güreşcimiz, olimpiyat oyunlarını 5'nci sırada tamamlamış oldu.