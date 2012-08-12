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Spor

Güreşte bronz madalya kaçtı

Ramazan Şahin, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan'dan Ikhtiyor Tanatarov'a bronz madalya müsabakasında 2-1 mağlup oldu

12 Ağustos 2012 19:06

Olimpiyatlarda mücadele eden türk güreşçi Ramazan Şahin, bronz madalyayı kaçırdı.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu güreşçi Ramazan Şahin, 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda Özbekistan'dan Ikhtiyor Tanatarov'a bronz madalya müsabakasında 2-1 mağlup olarak, olimpiyat 5'ncisi oldu.

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'nin kazandığı tek altın madalyanın sahibi olan 66 kilo güreşçimiz Ramazan Şahin, ilk turda Hindistan'dan Sushil Kumar'a 2-1 mağlup olduktan sonra Hintli rakibinin finale yükselmesiyle repesaj maçına çıkmaya hak kazanmış ve Özbekistan'tan Ikhtiyor Navruzov'u 2-0 yenerek madalya maçına çıkma şansı elde etmişti.

Güreşçimiz, serbest stil 66 kiloda bronz madalya maçında Kazakistan'dan Akzhurek Tanatarov ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk devresini 4-1 kazanan Ramazan Şahin, 2. devreyi ise tartışmalı bir karar sonrasında 3-1 kaybetti. Son devreyi de 4-2 kaybeden milli güreşcimiz, olimpiyat oyunlarını 5'nci sırada tamamlamış oldu.

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