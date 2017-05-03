Güreşte 2 bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler Selim Yaşar ve Süleyman Atlı bronz madalya kazandı.
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı, üçüncülük-beşincilik maçında İspanyol Levan Metreveli Vartanov ile karşılaştı.
Rahat bir müsabaka çıkaran milli güreşçi, Vartanov'u 11-1 sayı tuşuyla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.
Milli güreşçi Selim Yaşar da erkekler serbest stil 86 kiloda , bronz madalya kazandı.
Şampiyoda milli güreşçi, bronz madalya maçında Polonyalı Zbigniew Mateusz Baranowski ile karşılaştı.
2016 Rio Olimpiyatları'nda ikincilik kürsüsüne çıkan Selim, Spens Salonu'ndaki müsabakada 3-0 geriye düşmesine rağmen rakibini 4-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.