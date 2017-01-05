Güreşçilere ayetli-hadisli seminer: İlahi adalet hak edene madalya veriyor

TEDAŞ Güreş Kulübü sporcularına, ‘düşünce koçu' olduğu belirtilen Münir Arıkan tarafından seminer verildi. Arıkan, Hadis-i Şerif ve ayetlerden örnekler vererek "İlahi adalet hak edene madalya veriyor" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ankara TEDAŞ Konukevi'nde yapılan programa Serbest Milli Takımlardan Sorumlu Danışman Yakup Topuz, TEDAŞ ve Milli Takım Antrenörü Yüksel Şanlı, TEDAŞ Güreş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Şimşek, TEDAŞ Güreş Kulübü Antrenörleri Ali Rıza Keser, İsmail Zurnacı ve Mehmet Yozgat ile TEDAŞ Kulübü güreşçileri katıldı.