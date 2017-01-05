T24 LogoT24 Logo
Spor

Güreşçilere ayetli-hadisli seminer: İlahi adalet hak edene madalya veriyor

TEDAŞ Güreş Kulübü sporcularının katıldığı seminer tartışma yarattı

05 Ocak 2017 16:34

TEDAŞ Güreş Kulübü sporcularına, ‘düşünce koçu' olduğu belirtilen Münir Arıkan tarafından seminer verildi. Arıkan, Hadis-i Şerif ve ayetlerden örnekler vererek "İlahi adalet hak edene madalya veriyor" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Ankara TEDAŞ Konukevi'nde yapılan programa Serbest Milli Takımlardan Sorumlu Danışman Yakup Topuz, TEDAŞ ve Milli Takım Antrenörü Yüksel Şanlı, TEDAŞ Güreş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sabri Şimşek, TEDAŞ Güreş Kulübü Antrenörleri Ali Rıza Keser, İsmail Zurnacı ve Mehmet Yozgat ile TEDAŞ Kulübü güreşçileri katıldı. 

ETİKETLER

TEDAŞgüreşsporcularayethadisseminerilahi adalet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24