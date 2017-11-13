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Güreşçi Berkay Keseoğlu, gözyaşlarıyla uğurlandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde kahveye yapılan silahlı saldırıda ağabeyiyle birlikte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki güreşçi Berkay Keseoğlu, gözyaşları içinde son yolc

13 Kasım 2017 21:18

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesinde kahveye yapılan silahlı saldırıda ağabeyiyle birlikte ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki güreşçi Berkay Keseoğlu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Geçen 4 Kasım tarihinde Hekimzade Mahallesi Eski Bayramyeri\'ndeki Parklı Kahvehane\'ye pompalı tüfekle rastgele ateş eden 23 yaşındaki F.Ç., 21 yaşındaki Nebi Keseoğlu ile İstiklal Ortaokulu öğrencisi olan, güreşçi kardeşi Berkay Keseoğlu\'nu yaraladı. Yaralanan 2 kardeşten Nebi Keseoğlu Edremit Devlet Hastanesi, durumu ağır olan Berkay Keseoğlu ise İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Berkay Keseoğlu, doktorların müdahalesine rağmen pazar günü yaşamını yitirdi.
Keseoğlu için bugün öğleleyin dremit Ağa Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Keseoğlu\'nun okul ve sporcu arkadaşları ve yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Birgül Keseoğlu, oğlunun fotoğrafına sarılıp, ağıtlar yakıp, ağladı. Cenazede Keseoğlu\'nun arkadaşları Türk bayrakları taşıdı. Kılınan namazın ardından Keseoğlu\'nun bir süre omuzlarda taşınan cenazesi ilçe mezarlığına götürülüp, toprağa verildi. Ağabey Nebi keseoğlu\'nun tedavisini ise Edremit Devlet Hastanesi\'nde sürdüğü ifade edildi.

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