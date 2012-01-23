-Güreş Milli Takımı teknik direktörü Yakup Topuz ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Serbest Güreş Milli Takımı'nın bir süre önce vefat eden teknik direktörü Fevzi Şeker'in vefatı sonrasında milli takımın başına Yakup Topuz getirildi. Yakup Topuz, milli takımın başına geçtikten sonra yaptığı ilk açıklamasında, 12 Şubat'ta başlayacak Yaşar Doğu Turnuvası'na kadar Büyük Anadolu Oteli'nde kamp yapacaklarını belirterek, ''Bu turnuvada sporcuların performansına göre milli takımı belirleyeceğiz ve sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Olimpiyat elemelerinden yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum'' dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ise serbest güreş milli takımının başına bir ''ağabey'' getirdiklerini ifade ederek, ''Önümüzdeki kısa süre içinde Türk milletinin bizden beklediği başarıları elde edeceğiz'' diye konuştu.