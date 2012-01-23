T24 LogoT24 Logo
Spor

Güreş Milli Takımı teknik direktörü Yakup Topuz ANKARA (A.A)

23 Ocak 2012 15:01

-Güreş Milli Takımı teknik direktörü Yakup Topuz  ANKARA (A.A) - 23.01.2012 - Serbest Güreş Milli Takımı'nın bir süre önce vefat eden teknik direktörü Fevzi Şeker'in vefatı sonrasında milli takımın başına Yakup Topuz getirildi. Yakup Topuz, milli takımın başına geçtikten sonra yaptığı ilk açıklamasında, 12 Şubat'ta başlayacak Yaşar Doğu Turnuvası'na kadar Büyük Anadolu Oteli'nde kamp yapacaklarını belirterek, ''Bu turnuvada sporcuların performansına göre milli takımı belirleyeceğiz ve sonrasında Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Olimpiyat elemelerinden yüzümüzün akıyla çıkacağımıza inanıyorum'' dedi. Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker ise serbest güreş milli takımının başına bir ''ağabey'' getirdiklerini ifade ederek, ''Önümüzdeki kısa süre içinde Türk milletinin bizden beklediği başarıları elde edeceğiz'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24