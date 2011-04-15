-GÜREŞ FEDERASYONU BAŞKANLIĞINA 5 ADAY ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Güreş Federasyonu'nun 7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 5 aday başkanlık için yarışacak. Federasyonu'nun 2. Mali ve 1. Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, 7 Mayıs'ta Ankara'da gerçekleştirilecek. Federasyonda başkanlık adaylığı için başvuru süresi bugün sona ererken, 5 isim başkanlığa aday oldu. Mevcut başkan Ercan Yıldız'ın yanı sıra Mehmet Akif Pirim, Bekir Çeker, Musa Aydın ve İbrahim Kastan başkanlığa adaylığını koydu. Güreş Federasyonu Başkanı Osman Aşkın Bak, milletvekilliği adaylığı nedeniyle istifa etmişti.