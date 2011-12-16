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Spor

Güreş camiası hastane önünde ANKARA (A.A)

16 Aralık 2011 01:39

-Güreş camiası hastane önünde ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Spor Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kocatepe, Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker, federasyon yöneticileri, antrenörler ve güreşçiler, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Serbest Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Fevzi Şeker için Yüksek İhtisas Hastanesi önünde toplandılar. Elmadağ'daki milli takım kampında, antrenman sonrası yaptığı futbol maçında rahatsızlanan ve Elmadağ Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesinde hayatını kaybeden Şeker'in sevenleri hastaneye gelerek birbirlerine baş sağlığı dileğinde bulundular. Güreş Federasyonu Başkanı Çeker, Şeker'in Türk güreşine önemli katkılar verdiğini ve sevilen bir isim olduğunu belirterek, ''Güreş camiasının başı sağ olsun'' dedi. Avrupa Şampiyonası hazırlıklarına dün Elmadağ Kamp Merkezi'nde başlayan Serbest Güreş Milli Takımı'nı dağıtmak istemediklerini kaydeden Çeker, '' Güreşçiler, hazırlıklarını Fevzi Şeker için sürdürsünler'' diye konuştu. Bu arada, hayatını kaybeden Şeker için yarın Güreş Federasyonu önünde bir tören düzenlenmesi planlanırken, Şeker'in, ailesinin isteği üzerine Ankara ya da İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Fevzi Şeker'in vefatı dolayısıyla, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Bekir Çeker'e taziye mesajı gönderdi.

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