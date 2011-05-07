-GÜREŞ BAŞKANINI SEÇTİ ANKARA (A.A) - 07.05.2011 - Güreş Federasyonunun Olağanüstü Seçimli Genel Kurulunda başkanlığa Bekir Çeker seçildi. Dedeman Oteli'nde toplanan ve divan başkanlığını Hüseyin Ar'ın yaptığı olağanüstü genel kurula 242 delegeden 212'si katıldı. Seçimde 14 oy geçersiz sayılırken, 82 delegenin desteğini alan Bekir Çeker, federasyonun yeni başkanı seçildi. Diğer adaylardan Musa Aydın 64, Ercan Yıldız 42, Mehmet Akif Pirim 6 ve Halil İbrahim Kastan ise 4 oy aldı. Bekir Çeker, seçim sonrası yaptığı teşekkür konuşmasında, genel kurulun bir seçim olmadığını ifade ederek, ''Bu bir tercih meselesidir. Diğer aday arkadaşlarımızla birlikte bizler bu camianın birer neferleriyiz. Ayrıştırıcı değil, birleştirici olacağız. Bugün bu camia bize emanet edildi. Yarın bir başkası olacaktır, ama hep birlikte olacağız. Bu yolda hep birlikte yürüyeceğiz'' dedi. Seçim sonucu federasyonun yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hüsnü Oral, Mustafa Çakır, Abdullah Karadağ, Abdullah Şanlı, Sedat Aksakal, Mevlüt Kocadağ, Ahmet Tunç, İsmail Köse, Gürsel Yıldız, Kadir Haberdar, Mehmet Akif Karaosmanoğlu, Serdar Korkusuz, Mehmet Sami Uzun ve Fatih Uzun. Genel kurulda ayrıca, denetleme kurulunun 3, disiplin kurulunun da 5 üyesi belirlendi.