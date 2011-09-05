-Gürer Aykal, Yunanistan'da kaza geçirdi BODRUM (A.A) - 05.09.2011 - Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası Onursal Şefi Gürer Aykal, Yunanistan'ın Leros Adası'nda geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Aykal, Bodrum Deniz Kurtarma ekibi tarafından adadan alınarak Muğla'nın Bodrum ilçesine getirildi. Tatil için eşi Benin ve oğlu Emre Aykal ile birlikte Yunanistan'ın Leros Adası'na giden Gürer Aykal, kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralandı. Kazada sağ bacağında kırıklar ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenme oluşan Aykal'a ilk müdahale Leros Adası'ndaki Yunanlı sağlık ekiplerince yapıldı. -Bodrum deniz kurtarma ekibi adaya gitti- Olayın duyulmasının ardından bir doktor ve 4 personelden oluşan Bodrum Deniz Kurtarma Ekibi, kurtarma botuyla Leros Adası'na giderek, Aykal'ı Bodrum Milta Marina'ya getirdi. Burada yaklaşık 5 dakika kurtarma botunda bekleyen Aykal, bu sırada marinaya gelen ambulansla Milas-Bodrum Havalimanı'na götürüldü. Aykal'ın havalimanından ambulans uçakla İstanbul'daki Amerikan Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. -''Bir, iki ay konser veremeyeceğim''- Gürer Aykal, sedyeden ambulansa taşındığı sırada gazetecilere yaptığı açıklamada, kendisini adadan alarak Bodrum'a getiren ekibe teşekkür ederek, ''Bu ekip Türkiye'nin ak yüzü. Çok şanslıyım, çünkü böyle insanların elinde ülkeme geldim. Bir, iki ay konser veremeyeceğim'' dedi. Gürer Aykal'ın eşi Benin Aykal ise eşinin motosikletten düşmesi sonucu yaralandığını anlatarak, ''Bacağında iki yerde kırık var. İnşallah geçecek'' diye konuştu.