-GÜR'DEN ADABANK'A 53 MİLYON DOLAR İSTANBUL (A.A) - 29.07.2011 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarılan ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'' için GE Capital Danışmanlık A.Ş. 53 milyon dolarlık teklif verdi. TMSF tarafından, amme borçlularından haczedilen, Adabank A.Ş'nin yüzde 99,99647 oranındaki hisselerinden oluşturulan, Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, 75 milyon dolar muhammen bedelle TMSF Konferans Salonu'nda satışa çıkarıldı. Kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle gerçekleştirilen ihale için Dubai merkezli GE Capital Limited'in Türkiye'de kurduğu şirket olan ve Ramsey'in sahibi Remzi Gür'ün de ortak olduğu GE Capital Danışmanlık A.Ş. 53 milyon dolar teklifte bulundu. Teklif, muhammen bedelin altında kaldığı için pazarlık aşamasına geçildi. Firma, verilen aranın ardından teklifini 56 milyon dolara çıkardı.