'Gürcü lideri, başbakanını tokatladı' iddiası

Gürcü basınının iddiasına göre, Türkiye ziyaretini tamamlayıp dün ülkesine dönen Mgaloblişvili’nin geçen hafta yediği "cumhurbaşkanı dayağına" birçok kişi şahit oldu.Gürcistan’da yayın yapan tabloid gazete Aliya’nın iddiasına göre, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Başbakan Grigol Mgaloblişvili’ye geçen hafta birçok tanığın önünde tokat attı. Saakaşvili’nin 36 yaşındaki başbakanına masadaki telefonu fırlattığı da öne sürüldü.İsmi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberde, çabuk sinirlenmesiyle tanınan Gürcü Cumhurbaşkanı’nın öfkesinin nedeni hakkında bilgi verilmedi. Habere göre tokatın ardındanMgaloblişvili istifasını sundu, fakat Saakaşvili bunu reddetti. Gürcistan Cumhurbaşkanlığı, “herhangi bir yorumu hak etmeyen tam bir saçmalık" olarak nitelediği haberi yalanladı.Salı günü Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ve onuruna verilen yemeğe katılan Mgaloblişvili, önceki gün Tiflis’e dönmüştü.Mgaloblişvili, 1992-1993 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi’nde okumuş ve Türk Dili alanında sertifika almıştı. Çok iyi Türkçe konuşan Mgaloblişvili, tercüman olarak başladığı Dışişleri kariyerinde, 1995’ten 2002’ye kadar Türkiye’de çeşitli düzeylerde görev yaptı. Cumhurbaşkanı Saakaşvili, 2004 yılından 27 Ekim 2008’e kadar Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi olan Mgaloblişvili’yi 1 Kasım’da başbakan olarak atadı. Yeni başbakan, 8 Aralık’ta kabinesindeki dışişleri, savunma ve eğitim bakanlarını değiştirmişti.ABD, "arka bahçe" olarak gördüğü Güney Amerika’da Rusya’nın nüfuzunu giderek artırmasına, önümüzdeki günlerde Gürcistan’ı "stratejik müttefik" ilan ederek cevap verecek. ABD Yönetimi’nin, 4 Ocak 2009’da Gürcistan ile kapsamlı bir stratejik ortaklık anlaşması imzalayacağı bildirildi. Washington’da yapılacak imza törenine iki ülkenin dışişleri bakanları katılacak.