Gürcü hırsızlık şebekesine operasyon: 3 tutuklama

Mehmet GÜNEY / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, hırsızlık yaptıkları belirlenen Gürcistan uyruklu 4 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

İzmir Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Karşıyaka, Konak ve Çiğli ilçelerindeki evlerden ziynet eşyası ve nakit para çalındığı ihbarlarının artması üzerine harekete geçti. Hırsızların yakalanması için özel ekip kuruldu. Hırsızlık yapılan evlerin çevresindeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Polis, eşkallerini belirlediği şüphelilerin izine, çaldıkları ziynet eşyalarını bir kuyumcuda bozdurmaya çalışmaları sayesinde ulaştı. Şüphelilerin, Konak İlçesi’nin Alsancak Semti’nde bir ev kiraladıkları da belirlendi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, Gürcistan uyruklu G.P. (36), V.M. (25), G.K. (28) ve J.G\'yi (20) gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, özel tasarlanmış kapı göbeği açma aparatı, hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen para, ziynet eşyası, saat ve cep telefonu ele geçirildi. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin, yaklaşık bir ay önce İzmir\'e geldikleri belirlendi.

Öte yandan polisin yaptığı araştırmada, Gürcistan uyruklu şüphelilerin lüks semtlerdeki evleri hedef aldıkları, bu evlerden çaldıkları ziynet eşyalarını kuyumcuda bozdurarak nakit parayı Gürcistan\'daki şebeke üyesi başka bir şüphelinin hesabına yatırdıklarını belirlendi. Ayrıca G.P., V.M., G.K. ve J.G.’nin parmak izini alan polis, zanlıların daha önce İstanbul ve Ankara\'da meydana gelen iki hırsızlık olayının da faili olduklarını tespit etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.P, V.M. ve G.K. \'evden hırsızlık\' suçlamasıyla tutuklanırken, ülkeye yeni giriş yaptığı belirlenen J.G. ise serbest bırakıldı.