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Gürcü gezgin, Amasya'da Türk bayrağıyla poz verdi

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - RUSYA'dan dünya barışına dikkat çekmek için 1,5 yıl önce bisikletiyle yola çıkan Gürcistan uyruklu Nodar Beridze (48), Amasya'ya gelerek Türk bayrağıyla poz verdi

03 Nisan 2018 20:53

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - RUSYA\'dan dünya barışına dikkat çekmek için 1,5 yıl önce bisikletiyle yola çıkan Gürcistan uyruklu Nodar Beridze (48), Amasya\'ya gelerek Türk bayrağıyla poz verdi.
Gürcistan uyruklu işadamı ve televizyoncu Nodar Beridze (49), 1,5 yıl önce bisikletiyle Rusya’dan dünya barışına dikkat çekmek için bisikleti ile Avrupa turuna çıktı. Avrupa\'da ülkeleri gezen ve Türkiye\'de de yaklaşık 20 kente giden Beridze, son olarak Amasya\'ya ulaştı. Beridze, Türkiye\'yi gezdikten sonra Posof Sınır Kapısı\'ndan çıkış yaparak Mayıs ayında ülkesi olan Gürcistan\'a döneceğini söyledi. Amasya Belediyesi\'ne giden Beridze burada, Türk bayrağı önünde belediye çalışanları ile birlikte poz verip fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

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