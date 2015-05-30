Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı Ukrayna'da vali oluyor

Gürcistan'da 2003 yılındaki Batı yanlısı ‘Gül Devrimi'nin ardından cumhurbaşkanı olan ve 2004-2013 yılları arasında iki dönem Gürcistan cumhurbaşkanı olan Mihail Saakaşvili, Ukrayna yönetimi tarafından, Ukrayna'nın Odessa Valiliğine atanacak.

Batı yanlısı ve Rusya karşıtı tutumuyla bilinen Saakaşvili, şubat ayından bu yana Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun reformlardan sorumlu danışmanlığı görevini yürütüyor.

DHA'da yer alan habere göre, Saakaşvili'nin Odessa Valiliğine atanmasına yönelik öneri, Ukrayna Bakanlar Kurulu'ndan geldi. Ukrayna Bakanlar Kurulu, Saakaşvili'nin Odessa Valiliği'ne tayin edilmesine ilişkin teklifini Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'ya sundu. Dün gece ilerleyen saatlerde Ukrayna Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanı İgor Şevçenko, Saakaşvili'nin 30 Mayıs Cumartesi (bugün) öğleden sonra, Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko tarafından resmen Odessa valiliğine atanacağını söyledi. Bu açıklama, dün gece yarısına doğru, Odessa Valiliği Basın Sözcüsü Nikolay Pokrovskiy tarafından da doğrulandı. Pokrovskiy, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Saakaşvili'nin bugün saat 14.30'da Cumhurbaşkanı Poroşenko tarafından resmen Odessa Valisi olarak tayin edileceğini duyurdu.

Saakaşvili'ye, geçen yılın sonlarında Ukrayna'da yeni hükümet kurulurken başbakan yardımcılığı görevi teklif edilmiş, fakat Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığına geçmeyi istemediği için, bu teklifi kabul etmemişti. Öte yandan, gazeteci ve Ukrayna'da iktidarda bulunan Petro Poroşenko Bloğu Milletvekili Mustafa Nayyem, Saakaşvili'nin geçtiğimiz günlerde Ukrayna vatandaşlığına geçtiğini açıkladı.

Saakaşvili'nin atanmasının yankıları

Saakaşvili'nin Odessa Valiliğine atanacağı haberinin kamuoyu tarafından öğrenilmesi, farklı yankılara neden oldu. İktidara yakın olan çevreler, Saakaşvili'nin Gürcistan Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ülkedeki yolsuzluklarla etkin biçimde mücadele ettiğine değinerek onun Odessa Valiliğine atanmasının Ukrayna'da yolsuzluklarla mücadele açısından son derece olumlu olduğunu söylerken, muhalif çevreler, Ukrayna'da geçen yıldan bu yana bakanlık ve bakan yardımcılığı gibi görevlere yabancıların getirilmesini sert şekilde eleştiriyor. Ukrayna Parlamentosu'nda grubu bulunan Radikal Parti Başkanı Oleg Lyaşko, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "45 milyonluk Ukrayna'da Odessa valiliği görevini yürütecek kimse kalmamış mı? Öyleyse, cumhurbaşkanını da yurtdışından ithal etsinler" diye konuştu.