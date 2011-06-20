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Dünya

GÜRCİSTAN'DA SEL: 4 ÖLÜ TİFLİS (A.A)

20 Haziran 2011 16:28

-GÜRCİSTAN'DA SEL: 4 ÖLÜ TİFLİS (A.A) - 20.06.2011 - Gürcistan'da meydana gelen sel baskınında 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin kaybolduğu bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zurab Gvenetadze, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'in 100 kilometre batısındaki Rikoti Pass'ta meydana gelen sel nedeniyle, yol kenarında bir kafede bulunan 4 kişinin öldüğünü söyledi. Gvenetadze, selde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti. Şiddetli yağmur sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle, Gürcistan'ın doğusuyla batısını birbirine bağlayan bir dağ karayolundaki 25 noktada büyük hasar meydana geldiğini bildiren yetkililer, bölgede trafik akışının bir gün içinde kısıtlı da olsa sağlanabileceğini, ancak yolların onarımının iki haftayı bulabileceğini belirtti.

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