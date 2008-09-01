Gürcistan'dan 'misket' itirafı

Gürcistan, Güney Osetya'daki operasyonu sırasında misket bombası kullandığını kabul etti.



Daha önceki bir açıklamasında, Rusya'yı da Gürcistan operasyonunda misket bombası kullanmakla suçlayan İnsan Haklarını İzleme Örgütü (HRW), Gürcistan Savunma Bakanlığı'ndan, Güney Osetya ile Rusya'yı bağlayan Roki tüneli yakınında M85 misket bombası kullandığına dair bir resmi yazı geldiğini duyurdu.



Örgütün silah bölümü uzmanı Bommie Docherty, Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada, inkar etse de, Rusya'nın da Gürcistan ile savaşta çeşitli yerlerde misket bombaları kullandığından kuşku duyulmadığını söyledi.



M85'in İsrail'in 2006'da Lübnan'a yaptığı saldırıda kullandığı bombanın aynısı olduğu belirtiliyor.



Merkezi New York'ta bulunan örgütün geçen ay yayımladığı bir raporda, Gürcistan'ın Gori kenti ve Ruisi köyüne bir Rus uçağından misket bombaları atıldığı ve 11 sivilin öldüğü, onlarcasının yaralandığı bildirilmişti.



100'den fazla ülke yasakladı



'Salkım bombası' olarak da adlandırılan misket bombası, "bomba içinde bomba" olarak biliniyor. Hedefe atıldığında ana bomba infilak edince içindeki misket büyüklüğündeki minik bombacıklar dağılarak çevreye saçılıyor ve arka arkaya patlıyor.



Misket bombalarının patlamamış parçaları, savaş sonrasında siviller için kara mayınları kadar ölümcül olabiliyor. Salkım bombaları 100'den fazla ülke tarafından 'yasak' ilan edilmişti. (Tempo24)