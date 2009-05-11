Gürcistan'daki NATO tatbikatı başladı

Gürcistan'da, 6 Mayıs’ta hazırlık safhasına başlanan, NATO'nun "Cooperative Longbow/Lancer 2009" tatbikatı, Tiflis'e yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Vaziani askeri üssünde düzenlenen resmi törenle başladı.



Tatbikatın başlamasından önce düzenlenen basın toplantısında konuşan, NATO Madrid Müşterek Karargah Komutanı ve Tatbikat Komutanı General Cayetano Miro Valls, tatbikatın, NATO'nun düzenlediği işbirliği tatbikatları serisinin dördüncüsü olduğunu söyledi.



"Longbow/Lancer" adı verilen bu tatbikatlara 2006 yılında Moldova, 2007'de Arnavutluk, 2008'de ise Ermenistan'ın ev sahipliği yaptığını kaydeden Valls, Gürcistan hükümetine bu yılki ev sahiplikleri için teşekkür etti.



Tatbikatın "barış için işbirliği" programı çerçevesinde düzenlendiğini belirten General Valls, "Barış sözcüğünü vurguluyorum, çünkü bu program, reformların desteklenmesi, istikrarın artırılması, barışa yönelik tehditlerin yok edilmesi ve partner ülkeler ile NATO arasında daha güçlü güvenlik ilişkileri yaratılmasını amaçlamaktadır" dedi.



General Valls, Rusya'nın tatbikata tepkisiyle ilgili sorular üzerine, bu tatbikatın bir yıl önce "bütün ülkeler" tarafından kararlaştırıldığını söyledi. Valls, her yıl başka bir ülkede yapılan tatbikatın sadece bazı ülkeler değil, katılan bütün ülkeler arasında işbirliğini artırmayı hedeflediğini kaydetti.



Valls, tatbikatın en önemli unsurunun insanların birbirleriyle ilişki kurması olduğunu, bir araya gelemeyecek çok sayıda insanın "birlikte çalıştıklarını ve iyi vakit geçirdiklerini" belirtti.







‘NATO, Rusya için tehdit değil’







Öte yandan, Gürcistan Savunma Bakanı Davit Siharulidze, Genelkurmay Başkanı Devi Çankotadze ile askeri yetkililerin katıldığı açılış töreninin ardından basının sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Giorgi Baramidze, Gürcistan'ın NATO ile entegrasyonunun büyük önem taşıdığını, NATO'nun Gürcistan ordusunun modernize edilmesine ve demokratik kurumların güçlendirilmesine destek verdiğini kaydetti.



Gerçek bir Avrupa demokrasisine ulaşılması için bu işbirliğinin önemli olduğunu belirten Baramidze, NATO'nun, Rusya için bir tehdit olmadığını ve "Rusya'nın da bunu gayet iyi bildiğini" söyledi. Rusya'nın tatbikat konusunu sorun haline getirmesinin doğru bir yaklaşım olmadığını belirten Baramidze, NATO ve Gürcistan'ın bölgede barışı ve güvenliği desteklediğini bildirdi.



Tatbikatı herhangi bir ülkeye karşı yapmadıklarını belirten Baramidze, "Dünyanın barış ve güvenlik içinde olmasını isteyen bütün normal ülkelerin bu tatbikatları ve NATO'yu hoş karşılaması gerektiğini" söyledi.



Tatbikat basın bilgi merkezinden yapılan açıklamaya göre, komuta yeri tatbikatı olan ve askerlerin bilgi merkezinde yürüteceği Longbow 2009'da Arnavutluk, Kanada, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, İspanya, Türkiye, ABD ile Azerbaycan, Bosna-Hersek, Makedonya, Ukrayna ve Gürcistan yer alıyor.



21 mayıstan itibaren 3 bölükten oluşan askerlerin fiili tatbikat yapacakları Lancer 09'da ise Arnavutluk, Kanada, Hırvatistan, İngiltere, Yunanistan, Macaristan, İspanya, Türkiye, ABD ile Bosna-Hersek, Makedonya, Ukrayna ve Gürcistan görev aldı.



14 ülkenin katıldığı tatbikatta 200'ü ev sahibi ülkeden olmak üzere yaklaşık 500 civarında personel görev yapıyor. Türkiye'den de yaklaşık 10 asker tatbikatta görev alıyor.



Basın merkezi yetkilileri, 1 haziranda sona erecek tatbikata katılmaktan vazgeçen ülkelerin Sırbistan, Moldova, Kazakistan, Ermenistan ve İsviçre olduğunu kaydetti.

