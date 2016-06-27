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Dünya

Gürcistan’da zorunlu askerlik kaldırıldı

Ülkede zorunlu askerlik 18 ay sürüyordu

27 Haziran 2016 22:44

Gürcistan Savunma Bakanı Tina Hidaşeli, ülkede zorunlu askerliğin kaldırıldığını açıkladı. Hidaşeli askerliğin kaldırılmasına ilişkin talimatı basın konferansından imzaladı.

Gazetecilere konuşan Hidaşeli, “Zorunlu askerliğin kaldırılmasına dair söz vermiştim. Gürcistan’ın onurlu silahlı kuvvetleri var, dolayısıyla orada askerlik yapmayı herkes istemeli. İstemeyenler ise kendi iradesine karşı askerliğe alınmayacak. İlgili talimatı gözünüzün önünde imzalıyorum” dedi.

Gürcistan’da 18-34 yaş arasındaki erkekler için zorunlu olan askerlik 18 ay sürüyordu.

Savunma Bakanı 2013 yılında yaptığı açıklamada, ordunun dört yıl içinde profesyonel askerlik hizmetine geçeceğine söz vermişti.

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