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Gürcistan'da tutuklu 12 Türk vatandaşı serbest RİZE (A.A)

23 Kasım 2011 20:39

-Gürcistan'da tutuklu 12 Türk vatandaşı serbest RİZE (A.A) - 23.11.2011 - Gürcistan'da çeşitli suçlardan tutuklu bulunan 12 kişinin daha serbest bırakıldığı belirtildi. Gürcistan Mağduru Aileleri Derneği Başkanı Nuriye Kaputoğlu, yaptığı açıklamada, Gürcistan'da ticaret yapan veya bu ülkeye turist olarak giden Türk vatandaşlarının çeşitli gerekçelerle tutuklandıklarını ifade etti. Derneklerinin de haksız yere tutuklanan ve mağdur olan insanlara yardım edebilmek amacıyla bir yıl önce Rize'de kurulduğunu anımsatan Kaputoğlu, ''Yaptığımız girişimler sayesinde, bugüne kadar 35 vatandaşımız suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakılmışlardı. Son olarak başbakanımız ve bakanlarımızın da yardımıyla Gürcistan'da tutuklu olan 12 kişi daha serbest bırakıldı. Bunlardan 5'i, aileleri ile ilgili makamların anlaşması sonucu serbest kaldılar'' dedi. Kaputoğlu, halen 46 Türk vatandaşının tutuklu veya hükümlü olarak Gürcistan'daki cezaevlerinde bulunduğunu kaydetti.

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