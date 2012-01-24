-Gürcistan'da Türk kaptan gözaltına alındı TİFLİS (A.A) - 24.01.2012 - Gürcistan'da "işgal altındaki bölgelerle ilgili kuralları ihlal ettiği" gerekçesiyle bir Türk gemi kaptanı gözaltına alındı. Gürcü basınında çıkan habere göre, Gürcistan karasularında seyretmekte olan Türk bandıralı "Osman Hasterler" gemisinin kaptanı Resul Kara, Gürcistan'ın "işgal altındaki topraklarla ilgili kurallarını ihlal ederek, izinsiz olarak işgal altındaki Abhazya kıyılarında bulunduğu" suçlamasıyla Sınır Koruma Birlikleri tarafından gözaltına alındı. Haberde, 20 Ocak'ta gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Türk vatandaşı Kara'nın suçlu bulunması durumunda ülke yasalarına göre 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.