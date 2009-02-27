Gürcistan'da sular ısınıyor

Gürcistan'da, 8 muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Saakaşvili'nin istifası için nisan ayında protestoya hazırlanıyor.



Gürcistan'da, çoğu parlamentoda temsil edilen 8 muhalefet partisi, Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifa etmesi talebiyle Nisan ayında geniş çaplı protesto gösterilerine hazırlanıyor.



Partilerin ortak açıklamasında, "Saakaşvili'nin yasa dışı ve devlet karşıtı rejiminin Gürcistan'ı felakete sürüklediği ve krizle baş etmenin tek yolunun Saakaşvili'nin istifa etmesi olduğu" görüşüne yer verildi.



Muhafazakar Parti, Halk Partisi, Gürcistan Yolu, eski parlamento başkanı Nino Burcanadze'nin lideri olduğu Demokratik Hareket-Tek Gürcistan Partisi, eski savunma bakanı Irakli Okruaşvili liderliğindeki Birleşik Gürcistan Hareketi, Özgürlük Partisi, Kadınların Adalet ve Eşitlik Partisi ve Gelenekçiler Partisi ile muhalefetin eski Cumhurbaşkanı adayı Levan Gaçeçiladze, açıklamaya imza attı.



Partiler, Gürcistan halkına 9 Nisanda Parlamento önünde "tek bir taleple, Mihail Saakaşvili'nin istifa etmesi için toplanmaları" çağrısında bulundu. Açıklamada, herhangi bir seçimin ancak Saakaşvili'nin istifasından sonra mümkün olacağı kaydedildi.



Gürcistan'da muhalefetin bir bölümü, Saakaşvili'nin istifa etmemesi durumunda erken genel seçimlerin de boykot edilmesini istiyor. Gürcistan'ın eski BM temsilcisi Irakli Alasania'nın ekibi, Cumhuriyetçi Parti ve Yeni Sağlar'dan oluşan Gürcistan Birliği ise erken Cumhurbaşkanlığı seçimi için referandum yapılmasını talep ediyor.



Yeni Sağlar Partisi lideri David Gamkrelidze, "Alasania ve Burcanadze'nin 9 Nisandaki protesto gösterilerine destek verdiklerini, bunların paralel süreçler olduğunu" söyledi. Cumhuriyetçi Parti lideri David Usupaşvili de Saakaşvili'ye erken cumhurbaşkanlığı seçimi için referanduma gitmesi talebiyle 5 Marta kadar süre tanıdıklarını, bu süre dolduktan sonra kendi planlarıyla ilgili ayrıntıları açıklayacaklarını belirtti. Usupaşvili, Alasania liderliğindeki Gürcistan Birliği'nin, protesto gösterileri için "önceden ilan edilmiş tarihlere mecbur olmak istemediğini" kaydetti.



