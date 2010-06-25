T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gürcistan'da Stalin'in son heykeli de kaldırıldı

Sovyet diktatörü Stalin’in kendi memleketindeki son heykeli de yerinden söküldü.

25 Haziran 2010 03:00

T24- Gürcü olan Joseph Stalin’ın doğup büyüdüğü Gori kentindeki heykeli, dün gece karanlığında, sessiz sedasız kaldırıldı.


Televizyon muhabirlerinin kent meydanındaki 6 metrelik heykelin vinçle sökülmesini filme almalarına izin verilmedi.


Yetkililer, kentteki Stalin müzesine konulacak heykelinin yerine 2008 yılında Rusya’yla savaşta ölenler için anıt dikileceğini açıkladı.


Rusların çoğu milyonlarca kişiyi idam ettiren Stalin’den nefret etmesine rağmen Gürcistan’da hala eski diktatörün hayranları var.


Eski Sovyet Cumhuriyeti Gürcistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandığında ülkedeki tüm Stalin heykelleri parçalanmış ancak Gorililer, kendi heykellerine dokunulmasına izin vermemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24