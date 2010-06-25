Gürcistan'da Stalin'in son heykeli de kaldırıldı

T24- Gürcü olan Joseph Stalin’ın doğup büyüdüğü Gori kentindeki heykeli, dün gece karanlığında, sessiz sedasız kaldırıldı.





Televizyon muhabirlerinin kent meydanındaki 6 metrelik heykelin vinçle sökülmesini filme almalarına izin verilmedi.





Yetkililer, kentteki Stalin müzesine konulacak heykelinin yerine 2008 yılında Rusya’yla savaşta ölenler için anıt dikileceğini açıkladı.





Rusların çoğu milyonlarca kişiyi idam ettiren Stalin’den nefret etmesine rağmen Gürcistan’da hala eski diktatörün hayranları var.





Eski Sovyet Cumhuriyeti Gürcistan 1991 yılında bağımsızlığını kazandığında ülkedeki tüm Stalin heykelleri parçalanmış ancak Gorililer, kendi heykellerine dokunulmasına izin vermemişti.