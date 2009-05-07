Gürcistan'da polisle göstericiler arasında arbede

Gürcistan'da, cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifa etmesi isteğiyle 9 Nisan'dan beri gösteriler düzenleyen muhalefet destekçileriyle polis arasında arbede çıktı.



Gürcistan Devlet Televizyonu önünde dün gösteri düzenleyen grupta yer alan 3 kişinin gözaltına alınması üzerine, muhalefet liderleri ile bir grup gösterici, akşam saatlerinde Digomi'deki emniyet binası önünde toplandılar. Kalabalık grubun içeri girmek istemesi üzerine göstericilerle bina bahçesindeki güvenlik güçleri arasında arbede çıktı.



Aralarında sivil giyimli kişilerin de bulunduğu güvenlik güçleri, demir kapıya yaklaşan ve içeri atlamaya çalışan göstericilere müdahale ettiler. Karşılıklı atılan sopa, taş ve şişeler nedeniyle aralarında muhalefet liderlerinin de bulunduğu çok sayıda gösterici ile kimi basın mensupları hafif biçimde yaralandı.



Gürcistan İçişleri Bakanlığı, 6 polisin de yaralandığı olay sırasında güvenlik güçlerinin bina bahçesinden çıkmadığını ve içeri girmeye çalışan kimi göstericilere müdahale edildiğini, olayın siyasal değil yasaların ihlal edilmesiyle ilgili olduğunu kaydetti.



Muhalefet destekçileri, her gün yineledikleri gösterilerin bir parçası olarak dün sabah saatlerinde de devlet televizyonu önünde toplanmış ve giriş kapılarını ablukaya almışlardı.



Binaya girmek isteyen televizyon çalışanlarından Nika Avaliani'nin göstericilere tepki göstermesi üzerine kısa süreli tartışma çıkmış, bir göstericinin gazeteciye vurması görüntülenmişti. Olayın büyümesi üzerine kaçmak zorunda kalan Avaliani, başka göstericiler tarafından tartaklanmıştı. Polis bu sabah, "holiganizm" suçlamasıyla muhalefetin gençlik grubu üyesi 3 kişiyi gözaltına almıştı.



Gürcistan'da yaklaşık 1 aydır her gün sokak gösterileri düzenleyen muhalefet, dünden itibaren başkent Tiflis'i diğer bölgelere bağlayan ana karayollarını trafiğe kapatacağını açıklamış, dün askeri üste isyan çıkması üzerine planlarını 8 Mayıs Cuma gününe ertelemişti.

