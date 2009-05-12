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Dünya

Gürcistan'da muhalefetten yeni eylem planı

Gürcistan'da muhalefet birliği, bağımsızlık günü olan 26 Mayıs'ta hükümetin askeri geçit töreni yapmasına izin vermeyecek.

12 Mayıs 2009 03:00

Gürcistan'da Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifasını isteyen muhalefet birliği, Saakaşvili ile dün yaptıkları ve sonuç alınamayan görüşmeden sonra yeni eylem planlarını açıkladı.

Muhalefet liderleri, Parlamento önünde toplanan kalabalığa yaptıkları açıklamada, ülkede bağımsızlık günü olarak kutlanan 26 Mayıs'ta geniş katılımlı bir "geçit töreni" yapacaklarını ve hükümetin askeri geçit töreni yapmasına izin vermeyeceklerini duyurdu.

Bağımsız muhalefet lideri Levan Gaçeçiladze, 26 Mayıs'ın, 9 Nisan'ın tekrarı olacağını, muhalefet destekçilerinin "Boris Paiçadze Stadyumunda toplanarak, Parlamentonun bulunduğu Rustaveli caddesine yürüyeceklerini" kaydetti.

Gaçeçiladze, Rustaveli caddesine yerleştirdikleri ve haftalardır caddedeki trafiği kesen hücreleri kaldırmayacaklarını belirterek, "Bu hücreler, sadece hükümetin saldırısı sonucu buradan kalkabilir" dedi.

Gürcistan'da, Bağımsızlık Günü'nde her yıl Rustaveli caddesinde askeri geçit töreni düzenleniyor.

Muhalefet liderleri dün yaptıkları açıklamada, Saakaşvili'nin "yetersiz" önerilerini reddettiklerini ve gösterilerini "şiddetini artırarak sürdüreceklerini" kaydetmişti. Bazı liderler, diyalog sürecinin devam etmesine destek veriyor, ancak Saakaşvili ile yeni bir toplantı yapılıp yapılmayacağı bilinmiyor.

Saakaşvili, muhalefet ile buluşmasından sonra yaptığı açıklamada, içeriğine rağmen bu toplantının "Gürcistan demokrasisinin zaferi" olduğunu söylemişti. Saakaşvili, muhalefete, anayasa ve seçim sisteminde yapılacak değişiklikler için çalışacak komisyona başkanlık etmelerini teklif ettiğini, muhalefet liderlerine farklı devlet yapılarında sorumluluk almayı önerdiğini belirtmişti. (AA)

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