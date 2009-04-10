Gürcistan'da muhalefet pes etmiyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifası talebiyle dün başlayan protesto gösterileri sürüyor.



Parlamento önünde dün gece nöbet tutan ve öğleden sonra sayıları yeniden on binlere ulaşan göstericilere seslenen muhalefet liderleri, "sonuna kadar mücadeleye devam etme" çağrısı yaptı.



Muhalefetin eski cumhurbaşkanı adayı Levan Gaçeçiladze, bugün yaptığı konuşmada, Saakaşvili'nin taleplerine kulak vermemesi durumunda, gösterileri sadece Tiflis'in değil, ülkenin her yerine yayma uyarısında bulundu. Gaçeçiladze, Saakaşvili'nin günlük planlarını bozmanın çok önemli olduğunu ve bunun "anarşi" olmadığını söyledi.



Birleşik Gürcistan Hareketi sözcüsü Eka Beselia da, "Saakaşvili'nin, insanların yorulduğunu ya da zayıfladığını görmemesi gerektiğini, amaçlarına ulaşmak için yasal çerçeve içinde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını" belirterek, "Sizin desteğinize ihtiyacımız var" dedi.



Muhalefet liderleri, bugün muhalefetin "iki yıl önce olduğundan daha sağlam olduğunu ve geri adım atmayacaklarını" ifade etti.



Dün yaptığı konuşma sırasında ıslık ve alkışlarla yoğun biçimde protesto edilen eski Parlamento Başkanı Nino Burcanadze, bugün yaptığı konuşmada, "Bugün geçmişte olduğum yer yerine, sizlerle birlikte olmaktan dolayı daha mutluyum. Sonunla kadar sizinle birlikte savaşacağım" dedi.



‘Demokrasi bir adım daha ilerledi’



Parlamento önünde muhalefet liderlerinin konuşmaları sürerken, Cumhurbaşkanı Saakaşvili yazılı bir açıklama yaparak, "Dün Gürcistan'daki demokrasi ileriye doğru büyük bir adım attı. Binlerce insan, seçilmiş hükümet hakkındaki görüşlerini dile getirerek, demokratik haklarını kullandı. Bunu şiddete başvurmadan yaptılar. Polis de onlara verdiğim emre uyarak, üst düzey hassasiyet gösterdi" ifadesini kullandı.



İçişleri Bakanlığının kurduğu basın merkezindeki yabancı gazetecilere dağıtılan açıklamaya göre Saakaşvili, "dün gösteriye katılan herkese teşekkür etti." Saakaşvili, barışçıl gösterilerle ülkenin ve demokrasilerinin "olgunluğunu" gösterdiklerini kaydetti.



Tiflis ve Gürcistan'ın diğer bölgelerinde görev yapan uluslararası gözlemcilere göre, gösteriler sırasında bütün temel hakların korunduğunu ve garanti altına alındığını belirten Saakaşvili, "Dünya bizi izliyor ve Gürcistan'ın bir Avrupa demokrasisi olduğunu bir kez daha kanıtladık" dedi.



Açıklamada, İçişleri Bakanlığının süreç boyunca sürekli bilgilendirme görevini yerine getirdiği ve "şeffaflık" ilkesinin uygulandığı, "muhalefet üyelerinin tutuklandığı gibi haberler çıktığında, medya mensuplarının bunlarla ilgili hükümetten ve uluslararası gözlemcilerden bilgi alabildiği" belirtildi.



"Gürcistan'ın bir kısmı seslerini yükseltti, ulusumuz onları dinledi ve ben duydum" ifadesini kullanan Saakaşvili, muhalefetle aralarındaki ihtilafları çözmenin tek yolunun diyalog olduğunu yineledi.



Öte yandan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, gösterilerle ilgili olarak basına bilgi verdi. Yapılan açıklamada, dün ve bugün herhangi bir güvenlik sorunu ya da taşkınlık olmadığı vurgulanarak, göstericilerin ve güvenlik güçlerinin bu konuda "azami hassasiyet gösterdiği" belirtildi.



Hükümet yetkilileri, gösterilere "hangi koşullarda müdahale edileceği" sorusuna karşılık, muhalefetin duyurdukları merkezlerde ve duyurdukları biçimde gösterilerini sürdürmesine izin verileceğini, yarından itibaren durumun yeniden değerlendirileceğini kaydetti.



Parlamento önündeki bekleyişini sürdüren ve bugün toplanan protestocuların sayısının, resmi tatil olan dünden daha az olduğu gözlendi. Göstericiler, kentin ana caddesini kapalı tutmaya devam ediyor.



İki gündür kapalı olan parlamentonun pazartesi günü çalışmaya başlayacağı belirtiliyor.



