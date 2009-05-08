Gürcistan'da muhalefet meclis başkanıyla görüşecek

Gürcistan'da, Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifası talebiyle bir aydır gösteriler düzenleyen muhalefet birliği, Parlamento Başkanı Davit Bakradze ile görüşmeyi kabul etti.



Gürcistan Yolu Partisi lideri Salome Zurabişvili, muhalefet ile hükümet arasındaki görüşmelerin başlaması için aralarından 4 kişiyi temsilci olarak seçtiklerini belirtti. Zurabişvili, Saakaşvili ile masaya oturulması için Parlamento Başkanı Bakradze ile hazırlık toplantısı yapılacağını söyledi.



Ulusal Forum'dan Gubaz Sanikidze, Cumhuriyetçi Parti'den Tina Kidaşeli, Irakli Alasania'nın ekibinden Viktor Dolidze ile Gürcistan Birliği'nde yer alan Koka Guntsadze, Bakradze ile görüşecek.



Tiflis'i bölgelere bağlayan kara yollarını kapatma planlarını bir kez daha ertelediklerini kaydeden muhalefet birliği, Saakaşvili'nin Prag'dan dönmesinin ardından onunla görüşmek için başka bir temsilci grup oluşturacaklarını açıkladı.

