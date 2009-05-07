Gürcistan'da muhalefet gösterileri

Gürcistan'da, muhalefet destekçileri ile polis arasında arbede çıkmasının ardından Patrik 2. Ilia'nın yaptığı çağrı üzerine, gözaltına alınan 3 gösterici serbest bırakıldı.



Devlet televizyonu önünde gösteri düzenleyen grupta yer alan üç kişinin gözaltına alınması üzerine, muhalefet liderleri ile bir grup gösterici dün akşam saatlerinde Digomi'deki emniyet binası önünde toplanmıştı.



Kalabalık grubun içeri girmek istemesi üzerine, göstericilerle bina bahçesindeki güvenlik güçleri arasında arbede çıkmış, resmi kaynaklara göre 6'sı polis, biri gazeteci olmak üzere 29 kişi yaralanmıştı.



Muhalefet, dünkü olaylarda aralarında bazı parti liderlerinin de bulunduğu 60 kişinin yaralandığını açıkladı.



Gürcistan'da toplum için önemli ve etkili bir figür olan Ortodoks Kilisesinin ruhani lideri Patrik 2. Ilia, gece yarısından sonra hükümete çağrı yaparak, gerilimin azaltılması için gözaltındaki 3 gencin serbest bırakılmasını istedi. Patrik ayrıca, muhalefet liderlerine de "anayasal sınırın dışına çıkmamaları" çağrısı yaptı.





Gece yarısı gösterisi





Muhalefet liderlerinin çağrısıyla gece yarısı Parlamento önünde toplanan binden fazla kişi, son olayları ve polisin tutumunu protesto etti. Gösteride konuşan Nino Burcanadze, gözaltına alınan gençlerin serbest bırakılması için emniyet merkezine yürüdüklerini, ancak "polis tarafından dövüldüklerini" söyledi.



Gürcistan Birliği lideri Irakli Alasania ise "bu şiddete son vermenin herkesin ortak görevi olduğunu" kaydetti. Alasania, "emniyet binası önüne boş ellerle gittiklerini, (plastik) mermi ve kanla karşılandıklarını" belirtti. Muhalefet, güvenlik güçlerinin kendilerine taş, sopa ve plastik mermi ile saldırdığını öne sürüyor.



Muhalefet destekçileri, her gün tekrarladıkları gösterilerin parçası olarak iki gün önce sabah saatlerinde de devlet televizyonu önünde toplanmış ve giriş kapılarını ablukaya almıştı.



Binaya girmek isteyen televizyon çalışanlarından Nika Avaliani'nin göstericilere tepki göstermesi üzerine kısa süreli tartışma çıkmış, bir göstericinin gazeteciye vurduğu görüntülenmişti. Olayın büyümesi üzerine kaçmak zorunda kalan Avaliani, başka göstericiler tarafından tartaklanmıştı. Polis dün sabah, "holiganizm" suçlamasıyla muhalefetin gençlik grubu üyesi 3 kişiyi gözaltına almıştı.



Gürcistan'da, yaklaşık bir aydır her gün sokak gösterileri düzenleyen muhalefet, salı gününden itibaren Tiflis'i diğer bölgelere bağlayan ana kara yollarını trafiğe kapatacağını açıklamış, aynı gün askeri üste isyan çıkması üzerine bu planını 8 Mayısa ertelemişti.

