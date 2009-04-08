Gürcistan'da muhalefet ayakta

Gürcistan'da muhalefet, yarın ülke çapında düzenlenecek geniş çaplı protesto gösterileri için "son hazırlıklarını"yapıyor.



Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifası talebiyle halkı "sokağa çağıran" ondan fazla muhalefet partisi ve grubunun temsilcileri, dün yabancı diplomatlarla bir araya gelerek, taleplerini ve "planlarını" anlattı.



Muhalefet temsilcilerinin, "istifa ettikten sonra Saakaşvili'nin güvenliğini sağlayacakları" garantisi verdikleri bildirildi.



Gürcistan'da, aralarında BM, ABD'nin Uluslararası Kalkınma Kurumu (USAID), Almanya ve İsviçre merkezli bazı sivil toplum kuruluşlarının olduğu uluslararası kurumların desteğiyle yayın yapan "civil.ge" haber sitesine göre, muhalefet temsilcileri, dünkü toplantıda, yabancı güçlere, "kriz sırasında gözlemcilik yapmaları, ancak taraf tutmamaları" çağrısında bulundu.



Muhalefetin güvenlik güçleriyle işbirliğine hazır olduğu, İrakli Alasania liderliğindeki Gürcistan Birliği'nin de gösteri komitesine katılma kararı aldığı belirtildi. Muhalefetin eski Cumhurbaşkanı adayı Levan Gaçeçiladze, "Gösterimiz, barışçıl ve anayasaya uygun olacak" dedi ve provokasyonları önlemek için "ciddi kontroller" yapacaklarını bildirdi.



Gaçeçiladze, "Dünyadaki tüm ülkelere, Gürcistan'ın içişlerine karışmama çağrısı yapıyorum. Mihail Saakaşvili'nin barışçıl bir şekilde istifa etmesini nasıl sağlayacaklarına Gürcistan halkı karar verecek" diye konuştu.



Protesto gösterilerine katılacakları yolundaki kesin açıklamayı yakın zamanda yapan Gürcistan'ın eski BM temsilcisi Irakli Alasania da, muhtemel provokasyonların önlenmesi için yasal kurumlarla işbirliği içinde çalışmak istediklerini söyledi.



Muhalefet partilerinin sundukları planda, "Saakaşvili'nin istifasından sonra hükümetin görevde kalmasını, Parlamento Başkanı Davit Bakradze'nin ise anayasa uyarınca 45 gün içinde cumhurbaşkanlığı seçimine gidilmesi kararı almasını talep ettikleri" belirtiliyor.



AB, BM VE AGİT temsilcilerinden diyalog çağrısı



Bu arada, Gürcistan'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve BM temsilcilerinin yer aldığı çalışma grubu da, taraflara "açık bir diyalog sürecinde uzlaşma" çağrısı yaptı.



Açıklamada, "Büyükelçilerin, tüm politik güçleri, hükümet temsilcileri ve güvenlik güçlerine, yarınki gösteriler sırasında sorumlu davranmaları, demokratik kurallara bağlı kalmaları, taleplerini yasal çerçeve içinde ifade etmeleri ve şiddeti önlemeleri çağrısı yaptıkları" belirtildi.



Öte yandan, AB dönem başkanı Çek Cumhuriyeti de yaptığı açıklamada, Gürcistan hükümetine ve muhalefete, "Sorumlu ve barışçıl davranılması, kamu düzeninin ve yasaların ihlal edilmemesi için üst düzeyde önlem alınması" çağrısı yaptı.



İçişleri Bakanlığı'nda gözlem merkezi



Gürcistan İçişleri Bakanlığı, polis ve protestocuların eylemlerinin sağlıklı bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, özel bir gözlem merkezi oluşturacaklarını açıkladı.



Bakanlık yetkilisi Şota Utiaşvili, bu merkezde polis yetkililerinin ve yabancı gözlemcilerin bulunacağını belirtti.



Utiaşvili, gösterilerin yapılacağı parlamento binasının önü ve Rustaveli Caddesi gibi merkezlerde daha önce yerleştirilen güvenlik kameralarının da gözlem amacıyla kullanılacağını kaydetti.



Gürcistan'da insan hakları gözlemcisi olarak görev yapan Ombudsman Sozar Subari, daha önce yaptığı açıklamada, gösteriyi izlemek için özel üniformalar giyecek 100 kişilik bir ekip oluşturduklarını açıklamıştı. Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları da aynı amaçla kendi ekiplerini oluşturdu.



Patrikten barış duası



Gürcistan Ortodoks Kilisesi ruhani lideri Patrik 2. İlia, bugün "Saint Trinity" Katedrali'ndeki törene katılan cemaatle birlikte "barış için" duaetti.



Muhalefete, hükümete ve orduya, "güç kullanmamaları" çağrısı yapan Patrik 2. İlia, "Bütün Gürcistan'a, yetkililerimize, muhalefete ve orduya, hiçbir koşulda güç kullanmamaları çağrısında bulunuyorum. Bir insan, bir asker, kardeşine el kaldıran hiç kimse, ana vatanını hakkıyla savunamaz" diye konuştu.



Parlamento yarın kapalı



Muhalefet partileri, yarın başkent Tiflis'te farklı merkezlerde yapılacak gösterilerin programını ve saatlerini de açıkladı.



Açıklamada, göstericilerin saat 12.00'de Avlabari metrosu, devlet televizyonu 1TV binası, devlet üniversitesi kampüsü ve Dinamo stadı önünde toplanmaya başlayacağı belirtildi.



Bu merkezlerle eş zamanlı biçimde, kentin en büyük bulvarı Rustaveli üzerindeki Parlamento binası önünde de toplanılacak.



Parlamentonun basın sözcüsü Maka Gilauri, ülkede resmi tatil olan 9 Nisan tarihinde parlamentonun çalışmayacağını ve gazetecilerin de binaya alınmayacağını söyledi. Parlamentonun güvenlik gerekçesiyle, 10 Nisanda sınırlı biçimde çalışmaya başlayacağını belirten Gilauri, oturumların ve komisyon toplantılarının yapılmayacağını kaydetti.



Öte yandan, Gürcistan medyası, yarınki gösterileri yabancı ülkelerden gelen "rekor sayıda yabancı gazetecinin" izleyeceğini duyurdu.



Son yapılan açıklamalara göre gösterilere, eski parlamento başkanı Nino Burcanadze ve Irakli Alasania'nın yanı sıra 15 muhalefet partisi destek veriyor. Muhalefet, gösterilere yaklaşık 150 bin kişinin katılacağını öne sürüyor.



