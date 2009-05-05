Gürcistan'da isyan sona erdi

Gürcistan'da, hükümeti devirmek amacıyla geniş çaplı askeri isyan başlatmayı ve darbe yapmayı planlayan bir grubun yakalandığı açıklamasının ardından, Tiflis yakınlarındaki Muhrovani askeri üssünde çıkan isyan sona erdi.



Rustavi2 televizyonu, isyancı askerlerin silahlarını bırakarak hükümet güçlerine teslim olduklarını, bazı askerlerin üsten kaçtığını bildirdi. Giriş yolu kapatılan üste bulunan askerlerin, otobüslerle başka bölgelere nakledildiği, polisin kaçan askerleri aradığı kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de öğleden sonra üsse giderek, isyancılarla görüştüğü ve yapılan müzakereler sonucu askerlerin silahlarını bırakmaya "ikna edildiği" belirtildi.



İçişleri Bakanlığı sözcüsü Şota Utiaşvili, Gürcistan ordusunun farklı birliklerinde organize bir isyan planlandığı ve bir şüphelinin tutuklandığı açıklaması yaptığı sırada, Savunma Bakanı David Siharulidze, Muhrovani askeri üssünde isyan başladığını ve üsteki komutanların görevden alındığınıduyurmuştu.



Savunma Bakanı Siharulidze, İçişleri Bakanlığının dün gece darbe planlayan kişilere karşı operasyon düzenlediğini ve isyanın da bunun ardından çıktığını kaydetmişti. Savunma Bakanı, "taburda işi olmayan bazı sivillerin de orada olduğunu", isyanın yarın başlayacak NATO tatbikatını engellemek ve "muhtemelen, hükümeti de devirmek" amacıyla çıkarıldığını söylemişti.



Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de gelişmelerle ilgili olarak televizyonda yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, isyanın kısa sürede sona erdirilmesi için bütün önlemleri aldıklarını belirtmiş, Rusya'yı "içişlerine karışmak ve provokasyon yapmakla" suçlamıştı. Saakaşvili, ülkedeki gerilimin "NATO'nun askeri tatbikatlarının başlamasından bir gün önce ve Prag zirvesi yaklaşırken yükseldiğini" söylemişti.



Darbe iddiaları



Eski askerler ve güvenlikçilerden oluşan bir grubun, hükümeti devirmek üzere darbe planladığı iddialarıyla ilgili olarak, 1990'lı yıllarda Savunma Bakanlığına bağlı özel birliklerin komutanı olan Gia Givaladze ile Ulusal Muhafızların eski komutanı General Koba Kobaladze tutuklandı.



İçişleri Bakanlığının yayımladığı ve ulusal televizyonlarda gösterilen gizli kamerayla çekilmiş görüntülerde, Givaladze olduğu öne sürülen bir kişinin, Kobaladze ve çok sayıda eski üst düzey askeri yetkilinin "darbe planlarına dahil olduğu" yönündeki konuşmaları yer alıyor.



Yakaya gizlenmiş gizli kamerayla bir evde çekildiği sanılan görüntülerde, Gıvaladze'nin, "hükümeti devirme planının ayrıntıları hakkında", yüzleri gösterilmeyen iki kişiye bilgi verdiği görülüyor.



Konuşmalarda, Gürcistan'daki üst düzey politikacıların öldürülmesinin planlandığı ve darbe yapacak liderlere para vadedildiği, isyana yaklaşık 5 bin Rus askerinin de destek vererek Tiflis'e saldırılacağı iddiaları yer alıyor.



Kobaladze, tutuklanmasından kısa süre önce Rustavi2 televizyonuna yaptığı açıklamada, darbe iddialarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi. Eski Savunma Bakanlarından olan ve video görüntülerinde adı geçen Davit Tevzadze de darbe planları yaptığı suçlamasının "saçmalık" olduğunu kaydetti.



Muhalefet hükümeti suçladı



Öte yandan, 9 Nisan'dan beri Saakaşvili'nin istifa etmesi için gösteriler düzenleyen muhalefet birliğinin liderleri, bugün Tiflis'in üç ana karayolunu trafiğe kapatma planlarını ertelediklerini açıkladı.



Muhafazakar Parti lideri Zviad Dzidziguri, diğer liderlerle birlikte yaptığı açıklamada, Muhrovani üssündeki olaylar nedeniyle bugün karayollarını bir saatliğine kapatma planlarını ertelemeye karar verdiklerini kaydetti.



Dzidziguri, "Saakaşvili, siyasi amaçları için Gürcistan ordusunu kullanmaya başladı. Bugün, muhalefetin karayollarını kapatma planını engellemek için, bize video kayıtları içeren yeni bir 'şov' sunmaya karar verdi" diye konuştu.



Zviad Dzidziguri, Gürcistan ordusunun, Rusya'nın provokasyonlarının kurbanı olduğu ve bunlara dahil olduğu suçlamalarına "hiçbir şekilde inanmadıklarını" kaydetti.



Yeni Sağlar Partisi lideri Davit Gamkrelidze de "Olağanüstü hal ilan etmek için gereken koşulların yetkililer tarafından hazırlandığından şüpheleniyoruz" dedi. Muhalefet liderleri, İçişleri Bakanlığının yayımladığı video kayıtlarının "tasarlanmış" olduğuna inandıklarını bildirdi.



Gürcistan'da yaklaşık bir aydır Saakaşvili'nin istifası talebiyle gösteriler düzenleyen muhalefet, dün yaptığı açıklamada, Tiflis'i diğer bölgelere bağlayan karayollarını bugün bir saat süreyle kapatacaklarını, 8 Mayıs'tan itibaren de yolları tamamen kapatacaklarını duyurmuştu.

