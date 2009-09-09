Gürcistan'da insanlık tarihine ışık tutacak kafatası bulundu

İngiliz Independent ve Daily Telegraph gazetelerinin haberlerinde,
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e iki saat uzaklıktaki Dmanişi kazı alanında
bulunan ilk insana ait kafataslarından birinin 1,8 milyon yıllık olduğu
belirtildi.
Bölgede bulunan kafatasları, çene kemikleri, kol ve bacak kemiği
parçalarının, insanın atalarının, Afrika'dan Avrasya'ya daha önce sanılandan
yaklaşık 800 bin yıl önce göç ettikleri ve tekrar Afrika'ya dönmeden önce burada
uzun bir evrimsel süreç geçirdikleri fikrini verdiği kaydedildi.
Gürcü bilim adamlarının keşfi, Guildford'daki İngiliz Bilim Festivalinde
açıklanırken, Gürcistan Ulusal Müzesinin müdürü profesör David Lordkipanidze,
iki erkek ve 3 kadının kalıntılarından oluşan fosillerin, modern insanın öncüsü
homo erektusun ilk örnekleri olduğunun anlaşıldığını söyledi.
Lordkipanidze, Dmanişi'de insan kalıntılarının yanında taştan aletler ve
hayvan kemiklerinin bulunduğu, bunun, bu insanların eti yemek için
hazırladıkları anlamına gelebileceğini kaydetti.
David Lordkipanidze, homininler adı verilen bu insanların, homo erektuslardan
daha ilkel göründüğünü, beyinlerinin homo erektuslarınkinden yaklaşık yüzde 40
oranında daha küçük ve 1 metre 44 santimetre ile 1,5 metre arasındaki boylarının
homo erektuslardan daha kısa olduğunu bildirdi.
Alet yapımı konusunda gelişmiş oldukları görülen, yüksek sosyal ve bilişsel
kabiliyetlere sahip homininlerin bacaklarıyla kaval kemiklerinin, bugünün
insanınkine çok benzediği ve bu ilk insanların iyi koştuğunun sanıldığı
kaydedildi.
Kafataslarından birinin sahibinin yaşamı boyunca tüm dişlerini kaybettiği,
buna rağmen hayatta kalmayı başardığı, bu durumun da karşılıklı bakıma dayalı
bir tür sosyal organizasyonun varlığı fikrini verdiği bildirildi.
Homo erektusların Afrika'dan bölgeye yaklaşık 1 milyon yıl önce göç eden ilk
insanlar olduğu düşünülüyordu.
Profesör David Lordkipanidze, Gürcistan'da kalıntıları bulunan bu ilk
insanların, Avrasya'da daha sonra yaşayan homo erektusların ataları
olabileceğini ifade ederek, "Sorun şu: Homo erektuslar Afrika'da mı, yoksa
Avrasya'da mı ortaya çıktı. Eğer Avrasya'da ortaya çıktılarsa, tersine bir göç
mü söz konusu? Bu fikir birkaç yıl önce çok aptalca görünebilirdi, ancak bugün o
kadar aptalca görünmüyor" diye konuştu.