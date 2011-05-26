Gürcistan'da gösterilere müdahale: 2 ölü

T24- Gürcistan'ın, Sovyetler birliği'nden bağımsızlığını kazanmasının 20. yıldönümü kutlamaları, hükümet karşıtı gösterilere yapılan müdahalelerin gölgesinde başladı.





Polis, geceyarısı başkent Tiflis'in meclis binasının önündeki meydanda toplanan ve kutlama yürüyüşünü engellemek istediklerini açıklayan göstericilere müdahale etmişti.

Yetkililer, müdahaleler sırasında 2 göstericinin öldüğünü, onlarca kişinin de yaralandığını açıkladı.

Polis, şehir meydanından ayrılmayan göstericilere gözyaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etmişti.



Göstericiler, otoriter olmakla ve yoksullukla mücadelede başarısızlıkla suçladıkları Cumhurbaşkanı Mikhail Saakaşvili'nin istifasını istiyor.

'Gümüş devrim'

Ülkede hükümet karşıtı gösteriler haftasonu başlamış, yetkililer bağımsızlık günü kutlamaları öncesinde protestoların dağıtılacağını belirtmişti.

Muhalif bir televizyon kanalı, gösterinin yarım saat içerisinde dağıtıldığını aktardı. Reuters haber ajansı da, doktorların yüzünde kan olan çok sayıda kişiyi tedavi ettiğini açıkladı.



Cumartesi, Tiflis'te 10 bin kişinin katılımıyla başlayan gösterilerde, Pazar günü de benzer olaylar yaşanmıştı.



BBC muhabiri Damien McGuiness, göstericiler arasında çok sayıda yaşlı vatandaş da olduğu için, ayaklanmaların "gümüş devrim" olarak nitelendiğini anlatıyor.

Göstericilerin şikayetleri arasında, düşük emeklilik maaşları ve artan gıda fiyatları da var.

Ancak McGuiness, göstericilerin çoğunun yüzlerini saklayan ve beyaz sopalar taşıyan erkekler olduğunu da ekliyor.

Gürcistan'da yoksulluk oldukça yüksek ancak muhalefet bölünmüş durumda ve halk arasında meşruiyeti yok.

Batının desteklediği ve 2004 yılında iktidara gelen Saakaşvili ise popülaritesini koruyor.