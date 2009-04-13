Gürcistan'da gösteriler beşinci gününde

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin istifa talebiyle düzenlenen ve beşinci gününe giren gösteriler kapsamında Parlamento önünde toplanan on binlerce kişi, bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüdü.



Parlamento önünde toplanan kalabalığa hitap eden muhalefet liderleri, Avlabari'de yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde, 24 saat boyunca gösteri yapacaklarını ilan etti. Muhafazakar Parti liderlerinden Kakha Kukava, "(Saakaşvili'nin) bizi duyması için, orada kamp kuracağız" dedi.



Liderler, protestocuların eş zamanlı olarak Parlamento önündeki gösterileri de sürdüreceklerini, her gün saat 15.00'de Rustaveli Caddesi'nde toplanarak açıklama yapacaklarını söyledi.



Parlamento Başkanı Yardımcısı Miheil Macavariani ise gösterilerle ilgili yaptığı açıklamada, muhalefetin vatandaşların sorunlarını çözmeye çabalamak yerine "sinir harbi" yürüttüğünü söyledi.



Imedi televizyonunda bir programa katılan Macavariani, muhalefete, demokratik reformlar ve ekonomik sorunların çözümü için "diyalog" çağrısını yineledi.



Öte yandan, 9 Nisan günü kapatılan Parlamentodaki çalışmaların sınırlı şekilde başladığı bildirildi. Parlamentoda haftalık çalışma programını belirleyen büronun toplandığı, parlamentoda bu hafta oturum yapılmayacağı, komisyon çalışmalarının süreceği belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle gazetecilere uygulanan giriş yasağı da sürüyor.



Gürcistan'da 9 Nisanda 100 bine yakın kişinin katılımıyla başlayan protesto gösterileri, beş gündür Parlamento önündeki "muhalefet nöbeti" ve kitlesel yürüyüşlerle sürüyor. Gündüz saatlerinde evlerine dağılan kalabalık, bir gün önce duyurulan saatte yeniden toplanarak, muhalefet liderlerinin konuşmalarını dinliyor. İç siyaset uzmanları, yaklaşık 5 milyon nüfusu olan ülkede muhalefetin son gösterilerine katılanların sayısının "çok yüksek" olduğunu belirtiyor.



Benzer gösterilerin ardından 2003 yılında "Gül Devrimi" ile iktidara gelen Mihail Saakaşvili, istifa etmeyeceğini açıkladı. 5 Ocak 2008'de yapılan ve muhalefetin hile karıştığını iddia ettiği seçimlerde oyların yüzde 50'den fazlasını alan Saakaşvili'nin görev süresi 2013'te sona eriyor.

